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2022-08-31
Іран, продавши Росії безпілотники для війни, відправив свого міністра у Москву, щоб поговорити про мир
На порядку денному також обговорення двосторонніх відносин й афганських проблем, інформує
© Економічна правда
Міністр закордонних справ Ірану Хусейн Амір-Абдоллахіан сьогодні, 31 серпня, приїде до Москви, аби обговорити питання, яке стосується війни проти України. Про це повідомляє
Про візит стало відомо після того, як деякі держави з Заходу закликали Тегеран зіграти активну роль у припиненні війни.
Відомо, що сьогодні під час візиту Амір-Абдоллахіан повинен зустрітися зі своїм російським колегою Сєрґєєм Лавровим. Сторони також обговорять двосторонні відносини та афганські проблеми.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua