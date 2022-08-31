Іран, продавши Росії безпілотники для війни, відправив свого міністра у Москву, щоб поговорити про мир

Міністр закордонних справ Ірану Хусейн Амір-Абдоллахіан сьогодні, 31 серпня, приїде до Москви, аби обговорити питання, яке стосується війни проти України. Про це повідомляє агенція "Сіньхуа" , посилаючись на іранські ЗМІ.

Про візит стало відомо після того, як деякі держави з Заходу закликали Тегеран зіграти активну роль у припиненні війни.

Відомо, що сьогодні під час візиту Амір-Абдоллахіан повинен зустрітися зі своїм російським колегою Сєрґєєм Лавровим. Сторони також обговорять двосторонні відносини та афганські проблеми.