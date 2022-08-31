Іран, продавши Росії безпілотники для війни, відправив свого міністра у Москву, щоб поговорити про мир

На порядку денному також обговорення двосторонніх відносин й афганських проблем, інформує ZN.ua.

Іран, продавши Росії безпілотники для війни, відправив свого міністра у Москву, щоб поговорити про мир
© Економічна правда

Міністр закордонних справ Ірану Хусейн Амір-Абдоллахіан сьогодні, 31 серпня, приїде до Москви, аби обговорити питання, яке стосується війни проти України. Про це повідомляє агенція "Сіньхуа", посилаючись на іранські ЗМІ.

Про візит стало відомо після того, як деякі держави з Заходу закликали Тегеран зіграти активну роль у припиненні війни.

Відомо, що сьогодні під час візиту Амір-Абдоллахіан повинен зустрітися зі своїм російським колегою Сєрґєєм Лавровим. Сторони також обговорять двосторонні відносини та афганські проблеми.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Прем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіянПрем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіян
Литва купить 37 дронів-камікадзе для УкраїниЛитва купить 37 дронів-камікадзе для України
Не Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до КиєваНе Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до Києва
В Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєктуВ Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєкту
У Херсоні народні артисти України співпрацюють з окупантамиУ Херсоні народні артисти України співпрацюють з окупантами
Блок рекламы


Похожие новости
Прихована мобілізація в росії набирає обертів: військкомати отримали новий наказПрихована мобілізація в росії набирає обертів: військкомати отримали новий наказ
У Держдепі розповіли, хто з адміністрації Путіна відповідає за "референдум" на тимчасово окупованих територіяхУ Держдепі розповіли, хто з адміністрації Путіна відповідає за "референдум" на тимчасово окупованих територіях
Війська РФ запустили по Харкову три ракети: одна з них вибухнула на території РосіїВійська РФ запустили по Харкову три ракети: одна з них вибухнула на території Росії
Шойгу досі при владі: в РНБО пояснили, чому Путін все ще зволікає з відстороненням міністраШойгу досі при владі: в РНБО пояснили, чому Путін все ще зволікає з відстороненням міністра
В США підтверили передачу Іраном безпілотників для війни Росії в УкраїніВ США підтверили передачу Іраном безпілотників для війни Росії в Україні
Newsweek: Українські «Байрактари» проти російських «Шахідів», які безпілотники кращі?Newsweek: Українські «Байрактари» проти російських «Шахідів», які безпілотники кращі?
WP: Україна змусила армію Росії витратити ракети «Калібр» на знищення муляжів HIMARSWP: Україна змусила армію Росії витратити ракети «Калібр» на знищення муляжів HIMARS
Виїзд за кордон під час війни раніше засуджених чоловіків: чи дозволеноВиїзд за кордон під час війни раніше засуджених чоловіків: чи дозволено
Росія та Іран досі ведуть перемовини щодо безпілотників — Білий ДімРосія та Іран досі ведуть перемовини щодо безпілотників — Білий Дім
WP: Іран прислав Росії безпілотники, але вони ламаютьсяWP: Іран прислав Росії безпілотники, але вони ламаються
Последние новости
Подгружаем последние новости