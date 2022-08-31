Росія могла купувати складові для «Новічка» у Європі – Spiegel

Німецька компанія експортувала до Росії хімікати, які могли використовуватися для виробництва бойових отрут, пише Spiegel з посиланням на дані правоохоронців.

За версією правоохоронців, компанія з комуни Лілієнталь у Нижній Саксонії більше 30 разів продавала в РФ хімічні речовини та лабораторне обладнання, не маючи відповідної ліцензії.

Через підозри у незаконному експорті правоохоронці провели обшуки у Бремені, Бремерхафені, Остерхольці, Констанці та федеральній землі Баден-Вюртемберг, повідомив прокурор міста Штаде Кай Томас Бреас.

«Йдеться про хімічні та біологічні речовини, які могли бути використані як сировина для виробництва бойових отруйних речовин. Це так звані товари подвійного призначення, які також могли бути експортовані на законних підставах», – пише німецька S?ddeutsche Zeitung.

Стверджується також, що компанія постачала лабораторні матеріали російському оптовому торговцю хімікатами, який у свою чергу постачав російські спецлабораторії.

Ймовірно, високотоксичні речовини компанія продавала невеликими партіями, у грамах та міліграмах. Але цього могло вистачити, щоб росіяни могли синтезувати такі отрути, як «Новичок», яким отруїли російського опозиціонера Олексія Навального.