Ватикан вперше заявив, що Росія є агресором і назвав війну «святотатством»

Там пояснили позицію Папи Франциска.

Ватикан вперше заявив, що Росія є агресором і назвав війну «святотатством»
© Vatican News

У вівторок Ватикан вперше заявив, що Росія була агресором у війні в Україні, різко засудивши вторгнення Москви. Це сталось на тлі попередніх коментарів Папи Франциска, які викликали критику з боку Києва. Відповідну заяву оприлюднив Ватикан.

«Що стосується широкомасштабної війни в Україні, ініційованої Російською Федерацією, виступи Святійшого Отця Франциска є чіткими та недвозначними, засуджуючи її як морально несправедливу, неприйнятну, варварську, безглузду, огидну, і святотатство», — йдеться у комюніке.

У Ватикані наголосили, що дали відповідь на палкі публічні дискусії, які виникли останніми днями щодо політичного значення заяв Папи.

«Слова Франциска слід вважати як голос, піднятий на захист людського життя та цінності, пов’язані з ним, а не як прийняття політичної позиції», — наголошується в заяві.

Це перший випадок, коли Франциск прямо звинуватив Росію в конфлікті. Досі він керувався сталою політикою Ватикану «не обирати сторони у конфлікті», тож не називав імені Владіміра Путіна як винуватця військової агресії в Україні.

Як пише The New York Times, у такий спосіб Франциск, ймовірно, прагнув зберегти шанси церкви відігравати конструктивну роль у потенційних мирних переговорах.

Минулого тижня він назвав Дарью Дугіну , 29-річну російську ультранаціоналістку, яка виступала за вторгнення в Україну та загинула внаслідок вибуху автомобіля, «невинною» жертвою.

Після цього глава МЗС України викликав посла Ватикану в Україні, щоб висловити «глибоке розчарування» словами Франциска.

Кількома тижнями раніше Папа Римський Франциск заявляв, що вважає, що очільника Кремля певним чином спровокували.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Прем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіянПрем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіян
Литва купить 37 дронів-камікадзе для УкраїниЛитва купить 37 дронів-камікадзе для України
Не Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до КиєваНе Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до Києва
В Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєктуВ Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєкту
У Херсоні народні артисти України співпрацюють з окупантамиУ Херсоні народні артисти України співпрацюють з окупантами
Блок рекламы


Похожие новости
Тіла загиблих в Драмтеатрі маріупольців росіяни заливають бетономТіла загиблих в Драмтеатрі маріупольців росіяни заливають бетоном
Росіяни використовують час на свою користь: Україна затягує відкриття справ про конфіскацію майна громадян РФРосіяни використовують час на свою користь: Україна затягує відкриття справ про конфіскацію майна громадян РФ
Як Росія воює проти України у західних ЗМІ: один журналіст рекламував "Спутнік V", інший літав літаком МедведчукаЯк Росія воює проти України у західних ЗМІ: один журналіст рекламував "Спутнік V", інший літав літаком Медведчука
Ердоган назвав переслідування Грецією літаків ВПС Туреччини «викликом НАТО»Ердоган назвав переслідування Грецією літаків ВПС Туреччини «викликом НАТО»
Росіяни, ймовірно, не зможуть залучити багато дітей до навчання на окупованих територіях – ISWРосіяни, ймовірно, не зможуть залучити багато дітей до навчання на окупованих територіях – ISW
Росія перекине на південь України третій армійський корпус — британська розвідкаРосія перекине на південь України третій армійський корпус — британська розвідка
Ініціатива за Україною: Росія змушена передислоковувати свої сили у відповідь на контрнаступ ЗСУ – ISWІніціатива за Україною: Росія змушена передислоковувати свої сили у відповідь на контрнаступ ЗСУ – ISW
Змусити росіян піти із Криму – це гарне рішення, - політолог Михайло ШейтельманЗмусити росіян піти із Криму – це гарне рішення, - політолог Михайло Шейтельман
Росія могла купувати складові для «Новічка» у Європі – SpiegelРосія могла купувати складові для «Новічка» у Європі – Spiegel
Данилов назвав 5 головних відмінностей рф від України у війні: "Воюють за унітаз б/в та порцію "Бояришника"Данилов назвав 5 головних відмінностей рф від України у війні: "Воюють за унітаз б/в та порцію "Бояришника"
Последние новости
Подгружаем последние новости