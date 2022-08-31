Ватикан вперше заявив, що Росія є агресором і назвав війну «святотатством»

У вівторок Ватикан вперше заявив, що Росія була агресором у війні в Україні, різко засудивши вторгнення Москви. Це сталось на тлі попередніх коментарів Папи Франциска, які викликали критику з боку Києва. Відповідну заяву оприлюднив Ватикан.

«Що стосується широкомасштабної війни в Україні, ініційованої Російською Федерацією, виступи Святійшого Отця Франциска є чіткими та недвозначними, засуджуючи її як морально несправедливу, неприйнятну, варварську, безглузду, огидну, і святотатство», — йдеться у комюніке.

У Ватикані наголосили, що дали відповідь на палкі публічні дискусії, які виникли останніми днями щодо політичного значення заяв Папи.

«Слова Франциска слід вважати як голос, піднятий на захист людського життя та цінності, пов’язані з ним, а не як прийняття політичної позиції», — наголошується в заяві.

Це перший випадок, коли Франциск прямо звинуватив Росію в конфлікті. Досі він керувався сталою політикою Ватикану «не обирати сторони у конфлікті», тож не називав імені Владіміра Путіна як винуватця військової агресії в Україні.

Як пише The New York Times, у такий спосіб Франциск, ймовірно, прагнув зберегти шанси церкви відігравати конструктивну роль у потенційних мирних переговорах.

Минулого тижня він назвав Дарью Дугіну , 29-річну російську ультранаціоналістку, яка виступала за вторгнення в Україну та загинула внаслідок вибуху автомобіля, «невинною» жертвою.

Після цього глава МЗС України викликав посла Ватикану в Україні, щоб висловити «глибоке розчарування» словами Франциска.

Кількома тижнями раніше Папа Римський Франциск заявляв, що вважає, що очільника Кремля певним чином спровокували.