Данилов назвав 5 головних відмінностей рф від України у війні: "Воюють за унітаз б/в та порцію "Бояришника"

Олексій Данилов

Олексій Данілов назвав п’ять основних відмінностей між Україною і Росією, які є вирішальними у війні за Незалежність.

Про це Секретар РНБО пише у Facebook

Данілов назвав 5 критеріїв, в яких порівняв Україну з агресором:

  1. Консолідація навколо українського Національного спротиву зростає, а підтримка війни серед росіян падає.
  2. Сили оборони України інтенсивно беруть на озброєння сучасну західну техніку, а армія Росії знімає зі зберігання стару радянську.
  3. Мобілізаційний потенціал України постійно посилюється, а Росії –вичерпується. Загальна мобілізація для кремля – шлях до внутрішньої дестабілізації.
  4. Українська армія невпинно нарощує якість, а Росія поступово втрачає перевагу в кількості.
  5. Українці виборюють життя і майбутнє, росіяни воюють за унітаз б/в і порцію "Боярышника".

Олексій Данилов


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Прем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіянПрем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіян
Литва купить 37 дронів-камікадзе для УкраїниЛитва купить 37 дронів-камікадзе для України
Не Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до КиєваНе Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до Києва
Світові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танкиСвітові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танки
В Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєктуВ Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєкту
Блок рекламы


Похожие новости
Міністр оборони Німеччини повідомила неприємну для України річ: "Я маю визнати"Міністр оборони Німеччини повідомила неприємну для України річ: "Я маю визнати"
ЗСУ на півдні України звільнили від окупантів чотири села - CNNЗСУ на півдні України звільнили від окупантів чотири села - CNN
РФ намагається зберегти «фасад» успіхів у війні проти УкраїниРФ намагається зберегти «фасад» успіхів у війні проти України
МЗС України вручило ноту послу Туреччини — про що йдетьсяМЗС України вручило ноту послу Туреччини — про що йдеться
ЄСПЛ відновить з 1 вересня розгляд справ проти УкраїниЄСПЛ відновить з 1 вересня розгляд справ проти України
Зеленський анонсував форум в Парижі з відновлення УкраїниЗеленський анонсував форум в Парижі з відновлення України
Зеленський запропонував Європі використовувати газові сховища УкраїниЗеленський запропонував Європі використовувати газові сховища України
The Telegraph: Армія України під тиском вимог звільнити Херсон до зими, але передчасний наступ небезпечнийThe Telegraph: Армія України під тиском вимог звільнити Херсон до зими, але передчасний наступ небезпечний
Зупинка спрощеного візового режиму між ЄС та РФ: дипломат назвав головні перевагиЗупинка спрощеного візового режиму між ЄС та РФ: дипломат назвав головні переваги
«Контрнаступ вже почався?»: журналіст CNN дізнався, що армія України робить на півдні«Контрнаступ вже почався?»: журналіст CNN дізнався, що армія України робить на півдні
Последние новости
Подгружаем последние новости