У Зеленського повідомили про заплановану зустріч із Гроссі

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом проведе зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі, повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.

«Зустріч відбудеться найближчим часом. Поки що не розкриваємо конкретних деталей про місце та час», – сказав Никифоров у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Він підтвердив, що в ніч на вівторок Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Основною темою було питання переміщення та безпеки місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію, яка зараз окупована російськими військами.