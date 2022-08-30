У Зеленського повідомили про заплановану зустріч із Гроссі

Паралельно в офісі президента кажуть, що Росія намагатиметься зірвати цю поїздку, інформує ZN.ua.

У Зеленського повідомили про заплановану зустріч із Гроссі
© Rafael Mariano Grossi / Twitter

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом проведе зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі, повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.

«Зустріч відбудеться найближчим часом. Поки що не розкриваємо конкретних деталей про місце та час», – сказав Никифоров у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Він підтвердив, що в ніч на вівторок Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Основною темою було питання переміщення та безпеки місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію, яка зараз окупована російськими військами.


Ірина Знась, ZN.ua





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