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2022-08-30
У Зеленського повідомили про заплановану зустріч із Гроссі
Паралельно в офісі президента кажуть, що Росія намагатиметься зірвати цю поїздку, інформує
© Rafael Mariano Grossi / Twitter
Президент України Володимир Зеленський найближчим часом проведе зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі, повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.
«Зустріч відбудеться найближчим часом. Поки що не розкриваємо конкретних деталей про місце та час», – сказав Никифоров у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».
Він підтвердив, що в ніч на вівторок Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Основною темою було питання переміщення та безпеки місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію, яка зараз окупована російськими військами.
Ірина Знась, ZN.ua