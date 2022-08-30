Німеччина та Франція пропонують курси медіаграмотності для росіян замість заборони видачі віз

Напередодні зустрічі глав МЗС країн Європейського Союзу у Празі Німеччина та Франція поширили документ під назвою «Захист міжнародного порядку в епоху системного суперництва: відносини між ЄС і Росією», у якому пропонують впровадити план протидії державній пропаганді в Росії.

Як пише видання Bloomberg , текст підготовлений групою європейських експертів для закритих обговорень та пропонує «шляхи боротьби з пропагандою в Росії та поширення в країні незалежної інформації».

Країнам пропонують вживати «технічні заходи проти російської цензури», як от обхід блокування, а також поширення російськомовного контенту для росіян, які мешкають за межами РФ .

Ще одна пропозиція передбачає фінансування курсів медіаграмотності російською мовою, які могли б поширювати відеоблогери на YouTube, Facebook, TikTok, каналах Telegram і Вконтакте, пише видання.

Водночас, на думку авторів документу, ЄС має «зберегти певні канали зв’язку з Росією», щоб мінімізувати «ризик ненавмисної ескалації» та забезпечити «мінімум співпраці» у сферах, що становлять головний інтерес, наприклад у Раді Безпеки ООН або щодо ядерної угоди з Іраном. При цьому зазначається, що натхненники не проти впровадження додаткових санкцій щодо російських посадовців і продовження фінансової та військової підтримки України.