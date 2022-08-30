Німеччина та Франція пропонують курси медіаграмотності для росіян замість заборони видачі віз

Ініціатори пропозиції запевняють, що переймаються посиленням російських наративів всередині країни, інформує ZN.ua.

Німеччина та Франція пропонують курси медіаграмотності для росіян замість заборони видачі віз
© Офіс президента

Напередодні зустрічі глав МЗС країн Європейського Союзу у Празі Німеччина та Франція поширили документ під назвою «Захист міжнародного порядку в епоху системного суперництва: відносини між ЄС і Росією», у якому пропонують впровадити план протидії державній пропаганді в Росії.

Як пише видання Bloomberg, текст підготовлений групою європейських експертів для закритих обговорень та пропонує «шляхи боротьби з пропагандою в Росії та поширення в країні незалежної інформації».

Країнам пропонують вживати «технічні заходи проти російської цензури», як от обхід блокування, а також поширення російськомовного контенту для росіян, які мешкають за межами РФ.

Ще одна пропозиція передбачає фінансування курсів медіаграмотності російською мовою, які могли б поширювати відеоблогери на YouTube, Facebook, TikTok, каналах Telegram і Вконтакте, пише видання.

Водночас, на думку авторів документу, ЄС має «зберегти певні канали зв’язку з Росією», щоб мінімізувати «ризик ненавмисної ескалації» та забезпечити «мінімум співпраці» у сферах, що становлять головний інтерес, наприклад у Раді Безпеки ООН або щодо ядерної угоди з Іраном. При цьому зазначається, що натхненники не проти впровадження додаткових санкцій щодо російських посадовців і продовження фінансової та військової підтримки України.

Франко-німецький документ наголошує на «трансформаційній силі досвіду життя в демократичних системах з перших рук», та закликає до обережності у питанні щодо візових обмежень, «щоб запобігти посиленню російського наративу, не викликати ненавмисного згуртування та відчуження майбутніх поколінь РФ».


Ірина Знась, ZN.ua





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