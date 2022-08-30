Олександр Вербицький розповів, коли повністю запрацює ленд-ліз

Політичний консультант Олександр Вербицький розповів, що для повноцінної роботи ленд-лізу потрібен час, але ЗСУ і звичайним озброєнням змогли дати відсіч противнику.

Про це він розповів у програмі «Діалоги з Максимом Ялі» .

«Фінансовий рік закривається наприкінці вересня і з кінця вересня може розпочати повноцінний ленд-ліз. Тобто те, що трапилося у нас 8-9 травня між нашими союзниками та нами за програмою ленд-лізу, захисту демократії в Україні, це повноцінна програма, яка в принципі асоціюється з тією, яку свого часу відкрили президент Рузвельт», - зазначає Олександр Вербицький.

За його словами, зараз для України це перспектива кількох найближчих місяців, кінець серпня, вересень, жовтень. У той же час експерт пояснює, що до початку роботи ленд-лізу проходить навчання, тобто для цього необхідний якийсь період залежно від системи озброєння та досвіду персоналу.

«На системі звичайних озброєнь сьогодні наша українська армія показує чудеса, і це вже заява і керівництва НАТО, і фахівців, і експертів за кордоном. Тобто такого вони ще не бачили», - наголошує Олександр Вербицький.

Також він зазначає, що перші сто днів війни показали багато ключових моментів: це згуртувало український народ, наша армія дала гідну відсіч і світ почав розуміти, що Україна – окрема держава від росії та СРСР, з яким вона асоціювалася в умах політиків. Саме цим, вважає політичний консультант, обґрунтовано широку хвилю підтримки.