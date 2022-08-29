«Вигадані перемоги віддаляють справжні»: думки експертів щодо контрнаступу на півдні

Фейки підривають довіру до влади з боку українців та союзників нашої країни, інформує ZN.ua.

«Вигадані перемоги віддаляють справжні»: думки експертів щодо контрнаступу на півдні
© Скріншот ZN.UA

Сьогодні начальник відділу управління СБУ на Одещині Олексій Мацулевич заявив, що українська армія розпочала бої за звільнення Херсона. Однак згодом видалив пост.

На перший погляд, такі повідомлення підтримують бойовий дух українців, однак насправді вигадані перемоги завдають шкоди державі.

«Не пов'язані з реальністю заяви не впливають на противника та замість деморалізації додають ворогу впевненості. Вигадані перемоги – це дискредитація держави, бо наші люди та союзники перестають адекватно оцінювати обстановку та менше довіряють офіційній інформації», - пояснює військовий журналіст Юрій Бутусов.

Спроба видати бажане за дійсне свідчить про безвідповідальність керівників, які ухиляються від рішень, спрямованих на зменшення наших втрат та економію ресурсів, вважає Бутусов. А також про бажання відволікти суспільство, армію та державу від справжніх проблем на війні.

«Вигадані перемоги – не наближають, а віддаляють справжні перемоги. Справжні перемоги – це результати, які реально вдалось досягти», - підсумовує він.

Здивувало повідомлення про наступ на Херсон і азербайджанського аналітика Агіла Рустамзаде. Адже нині Україні не має достатньої кількості західної зброї, що дозволяє зробити контрнаступ на Херсонщині не лише бажаним, але й ефективним.

«Якщо на Херсонщині це більш ніж розвідка боєм, то дарма. Поквапилися», - написав він у Facebook.

Командування Сил оборони півдня України доволі стримано відреагувало на новину про контрнаступ. Речниця Наталія Гуменюк під час брифінгу наголосила: «Найголовніше, що треба знати: будь-яка військова операція потребує тиші. Новина є, вона всіх надихнула, далі треба набратися терпіння».


Ольга Чекіс, ZN.ua





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