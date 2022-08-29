ЗСУ відбили штурми ворога на шести напрямках: зведення Генштабу на вечір 29 серпня
Триває 187-га доба протистояння українського народу російському вторгненню. На вечір понеділка, 29 серпня, ЗСУ зірвали наступи ворога під Слов'янськом, Краматорськом, Бахмутом, Авдіївкою та Павлівкою Донецької області та на Південнобузькому напрямку, інформує
Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
На Слов’янському напрямку окупанти намагалися покращити тактичне положення у напрямках Богородичного та Долини, успіху не мали, відійшли.
На Краматорському напрямку спроба просування у напрямку населеного пункту Івано-Дар?ївка завершилась для окупантів провалом – втратами та втечею.
На Бахмутському напрямку сили оборони України відбили наступ ворога у напрямках населених пунктів Соледар, Весела Долина, Бахмут та Кодема.
На Авдіївському напрямку наступальними та штурмовими діями противник намагався просунутися у напрямках Мар?їнки, Первомайського та Невельського, отримав відсіч та відступив.
На Новопавлівському напрямку окупанти невдало спробували наступати у напрямку Павлівки.
На Південнобузькому напрямку штурмовими та наступальними діями ворог намагався покращити тактичне положення неподалік Потьомкиного, зазнав втрат та ретирувався.
Ворог продовжує інтенсивну повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами.
В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника виконує завдання з підтримання сприятливого оперативного режиму та блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.