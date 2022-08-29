ЗСУ відбили штурми ворога на шести напрямках: зведення Генштабу на вечір 29 серпня

Триває 187-га доба протистояння українського народу російському вторгненню. На вечір понеділка, 29 серпня, ЗСУ зірвали наступи ворога під Слов'янськом, Краматорськом, Бахмутом, Авдіївкою та Павлівкою Донецької області та на Південнобузькому напрямку, інформує Апостроф .

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

На Слов’янському напрямку окупанти намагалися покращити тактичне положення у напрямках Богородичного та Долини, успіху не мали, відійшли.

На Краматорському напрямку спроба просування у напрямку населеного пункту Івано-Дар?ївка завершилась для окупантів провалом – втратами та втечею.

На Бахмутському напрямку сили оборони України відбили наступ ворога у напрямках населених пунктів Соледар, Весела Долина, Бахмут та Кодема.

На Авдіївському напрямку наступальними та штурмовими діями противник намагався просунутися у напрямках Мар?їнки, Первомайського та Невельського, отримав відсіч та відступив.

На Новопавлівському напрямку окупанти невдало спробували наступати у напрямку Павлівки.

На Південнобузькому напрямку штурмовими та наступальними діями ворог намагався покращити тактичне положення неподалік Потьомкиного, зазнав втрат та ретирувався.

Ворог продовжує інтенсивну повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника виконує завдання з підтримання сприятливого оперативного режиму та блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.