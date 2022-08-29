З'явилося пояснення, чому Путін не бомбить Одесу, як Харків: "Він вимагає..."

Війна буде довгою і важкою, а російський лідер Володимир Путін одержимий українським містом Одеса.

Про це мер Одеси Геннадій Труханов заявив в інтерв'ю Corriere della Sera.

Так Труханов припустив, що росія не відмовилася від планів щодо захоплення Одеси.

«Він одержимий нашим містом. Він не хоче його бомбардувати, як Харків, він вимагає його цілим. Я не песиміст і вірю, що ми зрештою переможемо. Але війна буде довгою та важкою. Наш наступ на Херсон іде повільно, і Путін продовжує сподіватися на оточення Одеси з півночі для сполучення з Придністров'ям та фронтальний удар Чорноморського флоту з півдня", - заявив Труханов.

Додамо, днями третій президент України Віктор Ющенко у своєму новому інтерв'ю заявив, що путін робить у Чорному морі «багато підлих речей».

«Росія – це окупант. Я переконаний, що до операції з вивезення зерна Росія не повинна бути допущена, тому що цим Путін та Росія отримують певні компліменти, що «слухайте, громадяни Африки, громадяни Азії, ви не отримали голоду лише з однієї причини: гуманістичної позиції Росії». А я переконаний, що світ мав це питання вирішувати інакше. Ми залишили Чорне море як море для провокацій та військового використання Росією. Путін робить на Чорному морі не все, що завгодно, але дуже багато підлих речей», - говорив Ющенко.

Додамо також, що українців спантеличило нагородження орденами Кошового, Пікалова та інших артистів.