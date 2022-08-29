Росіяни обстріляли житлові квартали Енергодару: нові відео та фото наслідків

У неділю ввечері, 28 серпня, російські війська обстріляли житлові квартали окупованого Енергодару. Є поранені та руйнування, згоріло кілька автомобілів, інформує Апостроф.

Відео з місця публікує Telegram-канал "Енергодар про важливе".

Нагадаємо, місцеві жителі повідомили, що між вильотом та прильотом снаряда вони налічували менше 10 секунд, що свідчить про те, що вогонь вівся з підконтрольної окупантам території. Водночас росіяни намагаються звинуватити в обстрілі Енергодару ЗСУ.


Telegram-канал "Принтер Форт" повідомив, що деякі поранені потребують транспортування до обласного шпиталю. Окупанти планують використовувати це у своїх цілях: показово вивезуть деяких пацієнтів до окупованого Криму для подальшого лікування.

"Знищені автомобілі, вибиті шибки, пошкоджені багатоповерхівки, людський страх і назавжди зіпсована психіка у дітей – це те, що відбувається в місті енергетиків", - йдеться в повідомленні.


Олена Руденко, Апостроф





Интересные новости
Прем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіянПрем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіян
Литва купить 37 дронів-камікадзе для УкраїниЛитва купить 37 дронів-камікадзе для України
Не Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до КиєваНе Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до Києва
Світові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танкиСвітові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танки
В Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєктуВ Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєкту
Блок рекламы


Похожие новости
З території Білорусі завдано ракетного удару по Сарнах: фото і всі подробиціЗ території Білорусі завдано ракетного удару по Сарнах: фото і всі подробиці
Туреччина пропустила російський корабель у Чорне море: фотоТуреччина пропустила російський корабель у Чорне море: фото
"Є викликом НАТО": Столтенберг заявив про військову загрозу росії в новій точці планети"Є викликом НАТО": Столтенберг заявив про військову загрозу росії в новій точці планети
Окупанти "високоточною" ракетою за сотні тисяч доларів зруйнували туалет: фотоОкупанти "високоточною" ракетою за сотні тисяч доларів зруйнували туалет: фото
У Новій Каховці знову "смажать" окупантів: фото та відеоУ Новій Каховці знову "смажать" окупантів: фото та відео
Як виглядають Нова Каховка та Херсон після "прильотів": фото та відеоЯк виглядають Нова Каховка та Херсон після "прильотів": фото та відео
У Києві 430-метровий прапор об'єднав лівий та правий берег: фото та відеоУ Києві 430-метровий прапор об'єднав лівий та правий берег: фото та відео
Нічний обстріл Енергодару окупантами: Зараз відомо про 10 містян з пораненнями різної важкостіНічний обстріл Енергодару окупантами: Зараз відомо про 10 містян з пораненнями різної важкості
У Слов'янську після ракетного удару утворилася вирва розміром з озеро: відеоУ Слов'янську після ракетного удару утворилася вирва розміром з озеро: відео
РФ перекидає в Україну "свіжий" армійський корпус: фотоРФ перекидає в Україну "свіжий" армійський корпус: фото
Последние новости
Подгружаем последние новости