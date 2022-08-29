Росіяни обстріляли житлові квартали Енергодару: нові відео та фото наслідків

У неділю ввечері, 28 серпня, російські війська обстріляли житлові квартали окупованого Енергодару. Є поранені та руйнування, згоріло кілька автомобілів, інформує Апостроф .

Відео з місця публікує Telegram-канал "Енергодар про важливе".

Нагадаємо, місцеві жителі повідомили, що між вильотом та прильотом снаряда вони налічували менше 10 секунд, що свідчить про те, що вогонь вівся з підконтрольної окупантам території. Водночас росіяни намагаються звинуватити в обстрілі Енергодару ЗСУ.

Telegram-канал "Принтер Форт" повідомив, що деякі поранені потребують транспортування до обласного шпиталю. Окупанти планують використовувати це у своїх цілях: показово вивезуть деяких пацієнтів до окупованого Криму для подальшого лікування.

"Знищені автомобілі, вибиті шибки, пошкоджені багатоповерхівки, людський страх і назавжди зіпсована психіка у дітей – це те, що відбувається в місті енергетиків", - йдеться в повідомленні.