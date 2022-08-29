Понад 13 тисяч поляків записались на добровільну службу до війська

Більш ніж 13 тисяч людей добровільно записалися на військову службу в Польщі в рамках відповідного закону, ухваленого Сеймом навесні. Очікується, що в найближчі місяці цифра зросте. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в ефірі каналу TVP Info .

За словами посадовця, за рахунок добровольців польська влада розраховує поповнити військо на 15 тисяч, але існує висока ймовірність того, що бажаючих буде більше.

«Сподіваємося, що у вересні, жовтні та листопаді заявок буде більше. Цього року у нас підготовлено 15 тисяч місць. Якщо буде така потреба, ми створимо додаткові. Ми хочемо, щоб якомога більше людей пройшли навчання, щоб вони могли користуватись зброєю, щоб були добре організовані», — заявив Блащак.

Згідно до закону «Про захист Батьківщини», у Польщі було запроваджено добровільну військову службу. Пройти її може кожен, хто раніше не був в армії. Після закінчення курсу військової підготовки людина може або залишитись в резерві, або вступити в професійну армію на контракт.

У межах волонтерської служби доброволець отримує винагороду у розмірі найнижчого посадового окладу професійного військовослужбовця. На даний момент він складає 4560 злотих (понад 35,6 тисячі гривень).