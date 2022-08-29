Понад 13 тисяч поляків записались на добровільну службу до війська

Очікується, що восени ця цифра зросте.

Понад 13 тисяч поляків записались на добровільну службу до війська

Більш ніж 13 тисяч людей добровільно записалися на військову службу в Польщі в рамках відповідного закону, ухваленого Сеймом навесні. Очікується, що в найближчі місяці цифра зросте. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в ефірі каналу TVP Info.

За словами посадовця, за рахунок добровольців польська влада розраховує поповнити військо на 15 тисяч, але існує висока ймовірність того, що бажаючих буде більше.

«Сподіваємося, що у вересні, жовтні та листопаді заявок буде більше. Цього року у нас підготовлено 15 тисяч місць. Якщо буде така потреба, ми створимо додаткові. Ми хочемо, щоб якомога більше людей пройшли навчання, щоб вони могли користуватись зброєю, щоб були добре організовані», — заявив Блащак.

Згідно до закону «Про захист Батьківщини», у Польщі було запроваджено добровільну військову службу. Пройти її може кожен, хто раніше не був в армії. Після закінчення курсу військової підготовки людина може або залишитись в резерві, або вступити в професійну армію на контракт.

У межах волонтерської служби доброволець отримує винагороду у розмірі найнижчого посадового окладу професійного військовослужбовця. На даний момент він складає 4560 злотих (понад 35,6 тисячі гривень).


Олександр Кричковський, ZN.ua





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