ЗСУ перетворюють збиту ворожу авіацію на нашу артилерію: як це працює
Військові інженери переобладнали знятий з російського гелікоптера пусковий блок на імпровізовану наземну РСЗВ, інформує
Українські військові інженери переобладнали пусковий блок Б-8В20А, що був знятий зі збитого російського гелікоптера, на імпровізовану наземну реактивну систему залпового вогню. Нетипову артилерійську установку виготовили військові ремонтно-відновлювального батальйону 28-ї окремої механізованої бригади,
Початково пусковий блок Б-8В20А призначений для бойових гелікоптерів. Ці блоки мають по 20 пускових труб для запуску 80-мм некерованих авіаційних ракет С-8.
«Це трофей, витягнутий з поля бою, нами відреставрований і наразі готовий до використання. Якщо у наших хлопців щось вийде із ладу, ми не витрачаємо час на ремонт, а відразу привозимо їм на заміну відновлені трофеї, чим економимо час і надаємо можливість хлопцям успішно повернутися з бойових позицій», – розповів військовий інженер 28-ї бригади Денис.
Інженери 28-ї ОМБр вирішили, що він може бути корисним їхньому підрозділу, та переобладнали його на наземну пускову установку. Імпровізовану артилерійську систему назвали «Гроза».