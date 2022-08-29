ЗСУ перетворюють збиту ворожу авіацію на нашу артилерію: як це працює

Українські військові інженери переобладнали пусковий блок Б-8В20А, що був знятий зі збитого російського гелікоптера, на імпровізовану наземну реактивну систему залпового вогню. Нетипову артилерійську установку виготовили військові ремонтно-відновлювального батальйону 28-ї окремої механізованої бригади, повідомили у Facebook-профілі бригади.

Початково пусковий блок Б-8В20А призначений для бойових гелікоптерів. Ці блоки мають по 20 пускових труб для запуску 80-мм некерованих авіаційних ракет С-8.

Пускові установки Б-8М1 та Б-8В20А en.wikipedia.org

«Це трофей, витягнутий з поля бою, нами відреставрований і наразі готовий до використання. Якщо у наших хлопців щось вийде із ладу, ми не витрачаємо час на ремонт, а відразу привозимо їм на заміну відновлені трофеї, чим економимо час і надаємо можливість хлопцям успішно повернутися з бойових позицій», – розповів військовий інженер 28-ї бригади Денис.

Некеровані авіаційні ракети РС-80 Фото: ДК «Укроборонпром» Facebook/Державний концерн "Укроборонпром"

Інженери 28-ї ОМБр вирішили, що він може бути корисним їхньому підрозділу, та переобладнали його на наземну пускову установку. Імпровізовану артилерійську систему назвали «Гроза».