Туреччина пропустила російський корабель у Чорне море: фото

Незважаючи на запевнення офіційної Анкари про те, що протока Босфор закрита для російського флоту, Туреччина пропустила в Чорне море корабель із озброєнням для ЗС РФ , інформує Апостроф .

Про це пише тематичне видання Navalnews.

За даними журналістів, через протоку Босфор пройшов російський вантажний корабель Sparta II, який прямував із Сирії до Новоросійська. Інсайдери припускають, що на борту судна перевозилися зенітно-ракетні комплекси С-300, які ЗС РФ використовують для обстрілу українських територій.

"Припускається, що корабель належить компанії "Оборонлогістика", яка пов'язана з Міноборони Росії. Корабель був спеціально доданий до списку санкцій Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США. Екіпаж цивільний, але вантаж часто військовий", - йдеться в матеріалі видання.

Журналісти також припустили, що зенітно-ракетні комплекси С-300 можуть задіяти у Криму для оборони окупованого півострова. Разом з цим, перекидання озброєння Navalnews назвав серйозним послабленням російських військ, які задіяні для бойових дій на території Сирії.