"Є викликом НАТО": Столтенберг заявив про військову загрозу росії в новій точці планети

У в’язку з військовою загрозою з боку Росії на Далекій Півночі потрібна сильна присутність НАТО в Арктичному регіоні.

Про це заявив генеральний секретар Північаноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ під час свого візиту до модернізованих військових баз на півночі Канади.

Столтенберґ зазначив, що регіон Далекої Півночі стратегічно важливий для євроатлантичної безпеки.

"Коли Фінляндія та Швеція приєднаються до НАТО, сім із восьми країн Арктики будуть в Альянсі. Найкоротший шлях до Північної Америки для російських ракет та бомбардувальників пролягає над північним полюсом", – наголосив він.