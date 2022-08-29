"Є викликом НАТО": Столтенберг заявив про військову загрозу росії в новій точці планети
У в’язку з військовою загрозою з боку Росії на Далекій Півночі потрібна сильна присутність НАТО в Арктичному регіоні.
Столтенберґ зазначив, що регіон Далекої Півночі стратегічно важливий для євроатлантичної безпеки.
"Коли Фінляндія та Швеція приєднаються до НАТО, сім із восьми країн Арктики будуть в Альянсі. Найкоротший шлях до Північної Америки для російських ракет та бомбардувальників пролягає над північним полюсом", – наголосив він.
Генеральний секретар НАТО наголосив на значному зростанні військової присутності Росії в Арктиці – будування нових військових баз, реактивування авіабаз часів СРСР та випробування нових систем озброєння. Він додав, що військовий потенціал РФ на цій території є викликом для НАТО.