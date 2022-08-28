Допомагав ворогові майже два місяці: суд виніс вердикт коригувальнику з військових об'єктів ЗСУ

Допомагав ворогові майже два місяці: суд виніс вердикт коригувальнику з військових об'єктів ЗСУ

У Шевченківському райсуді Києва 33-річного охоронця «Краматорської ТЕЦ» Романа Карпенка, котрий коригував удари по українських військових, засудили до 9 років позбавлення волі.

Про це повідомляє «Судовий репортер» .

За версією звинувачення, з березня до кінця квітня охоронець передавав росіянам дані про місцезнаходження ЗСУ. Вважається, що одержувачем інформації про розташування військової та військової частини був, зокрема, працівник ФСБ РФ Шингірев А.В. 1969 р.н. (Олексій Ш.).

Карпенко розповів, що внаслідок обстрілів у місті зник зв'язок і щоб знати, що відбувається, він завантажив програму Zello, читаючи там новини. Але дуже скоро він змінив канал і став обмінюватися інформацією про пересування солдатів, розташування техніки та військових тощо. Якогось моменту «Олексій Ш» попросив його з'ясувати місце знаходження техніки ЗСУ на військовому аеродромі. Карпенко зробив позначку на карті. Відразу після цього росіяни завдали по аеродрому ракетних ударів.

Як пояснив прокурор Офісу генпрокурора Сергій Труш, наприкінці травня Карпенка затримали на одному з блокпостів. Військові оглянули його телефон та побачили підозрілі фотографії, вилучили мобільний телефон та знайшли листування.

Адвокат Денис Записаний у дебатах сказав, що його підзахисний не знав, що Шингірев є співробітником ФСБ. Але Карпенко в судовому засіданні підтвердив, що розумів, що передавав цю інформацію особам, які чинять агресію проти України та захоплюють її територію.

На стадії слідства та в суді під час розгляду справи по суті охоронець послідовно визнавав вину. Захист клопотав про покарання м'якше, ніж передбачено законом.

Адвокат говорив, що Карпенко вчинив злочин під впливом сильного душевного хвилювання та загрозливої ??його рідним небезпеки. Відомо, що обвинувачений має на утриманні малолітньої дитини.

Прокурор просив для Карпенка — 10 років позбавлення волі із максимально можливих 12 за такий злочин (ч.3 ст. 114-2 КК). Суд врахував щире каяття, а обставин, що обтяжують покарання, не встановив. Карпенку призначено 9 років ув'язнення. Чоловік залишається у СІЗО. Раніше суд визначив йому альтернативу тримання під вартою – 744 тисячі гривень застави.


Алексей Ионов, politeka.net





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