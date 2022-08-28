Чехія та Польща зобов'язалися захищати небо Словаччини після передачі МіГів Україні

У суботу Польща та Чехія підписали угоду про захист повітряного простору Словаччини доти, доки Братислава виводить з експлуатації свої радянські МіГ-29, потенційно вивільняючи старі літаки для відправки в Україну.

Клятва захисту з боку союзників по НАТО діятиме доти, доки Словаччина не отримає нових F-16 зі США , що, як очікується, відбудеться 2024 року.

Словаччина заявила, що готова відправити 11 винищувачів МіГ в Україну, чиї збройні сили тривалий час покладалися на техніку радянських часів і звернулися за додатковими поставками до країн НАТО.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Над заявив журналістам на авіашоу в суботу, що Братислава, як і раніше, готова відправити літаки до сусідньої України, але угоди ще не досягнуто. «Є політична воля, і є сенс допомагати тим, хто її потребує», — сказав Над. «Можливість обговорюється, і як тільки буде досягнуто згоди, ми повідомимо вас», передає AFP .

Західні країни та їхні союзники збільшують військову допомогу Україні грошима, обладнанням та навчанням у рамках більш ніж шестимісячного конфлікту з Росією.

Словаччина з населенням 5,4 мільйона людей вже передала ЗРК С-300, військові гелікоптери серії «Мі», самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню «Град». Цього тижня вона заявила, що направить 30 гусеничних бойових машин піхоти БВП-1.

Над, що оцінив МіГів у приблизно 300 мільйонів євро (299 мільйонів доларів), заявив, що Словаччина добиватиметься деякої фінансової чи матеріальної компенсації за свої пожертвування на підтримку модернізації своїх збройних сил.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія передасть Україні підводні безпілотники для очищення берегової лінії від мін. Борис Джонсон під час візиту до Києва анонсував великий пакет нової підтримки Великобританії, включаючи безпілотні системи спостереження та протитанкові боєприпаси.