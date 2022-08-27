Окупанти намагалися завдати удару по Миколаєву, але миттєво були покарані: "Повністю знищено разом з екіпажем"

дим, пожежа, вибух

Завдяки влучним ударам ЗСУ на Херсонщині було знищено дві РСЗВ «Смерч», які російські війська готували для удару по Миколаєву.

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

«Вчора був дуже потужний день, було знищено дві одиниці РСЗВ «Смерч» – ці дві системи залпового вогню готувалися якраз для того, щоб наносити вогньовий удар по місту Миколаєву.

Антонівський міст, Херсон, пожежа

Вони знаходились біля міста Херсон, в селищі Текстильне і якраз виїхали на позиції і розгорталися для того, щоб нанести вогньовий удар Миколаєву. Вони були накриті нашою артилерією і абсолютно і повністю знищені, разом з екіпажем, який там знаходився», – розповів Хлань.

Також він зазначив, що черговий удар ЗСУ по Антонівському мосту на Херсонщині зачепив і плавучий міст російських військ під цим мостом.

Обстріл, вибух, війна, Миколаїв


Алексей Ионов, politeka.net





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