Німеччина не готова до повної заборони Шенгену для громадян РФ – Бербок

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок продемонструвала готовність до компромісу в європейських дебатах щодо надання громадянам РФ туристичних віз для в'їзду в Шенгенську зону. Про це Бербок заявила у п'ятницю, 26 серпня, у Копенгагені під час бесіди з головою МЗС Данії Йєппе Кофодом, повідомляє DW .

Відомство федерального канцлера та міністерство закордонних справ Німеччини згодні, "що спільними зусиллями в Європі ми знайдемо рішення", яке дозволить врахувати "виправдані" побоювання та прагнення всіх сторін, зазначила Бербок.