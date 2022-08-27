Німеччина не готова до повної заборони Шенгену для громадян РФ – Бербок
Спільної для ЄС заборони на видачу Шенгену всім росіянам однозначно не буде. Але низка країн уже запровадили чи готові запровадити суттєві обмеження, інформує
Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок продемонструвала готовність до компромісу в європейських дебатах щодо надання громадянам РФ туристичних віз для в'їзду в Шенгенську зону. Про це Бербок заявила у п'ятницю, 26 серпня, у Копенгагені під час бесіди з головою МЗС Данії Йєппе Кофодом,
Відомство федерального канцлера та міністерство закордонних справ Німеччини згодні, "що спільними зусиллями в Європі ми знайдемо рішення", яке дозволить врахувати "виправдані" побоювання та прагнення всіх сторін, зазначила Бербок.
При цьому, за її словами, важливо, щоб у ситуації жорстокої агресивної війни "не махнути назавжди рукою на 140 мільйонів людей у Росії" і не притягнути до відповідальності всіх за війну, розв'язану президентом РФ Володимиром Путіним.