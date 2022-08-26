У Чапліно попрощалися з дітьми, які загинули від рук росіян: "На момент удару були з батьками вдома"

У Чапліно на Дніпропетровщині попрощалися із двома загиблими дітьми — шестирічним Матвієм та одинадцятирічним Владиславом. На момент загибелі обидві дитини були з батьками вдома.

Про це повідомляє Суспільне.

Попрощатися з дітьми прийшли близькі, односельці та представники місцевої влади. Загиблих хлопчиків відспівав УПЦ московського патріархату.

Місцева мешканка Олена розповіла про 11-річного хлопчика. З її слів, Владислав виріс у неї на очах. Він був чудовим, активним, веселим та дуже добрим.

Загиблий Владислав Рева – син працівника станції Нижньодніпровськ-вузол Сергія Реви. Під час ракетного удару під завалами його будинку опинилися його молодший син та дружина. Їх удалося врятувати.