Новостей.COM ⇒
2022-08-26
У Чапліно попрощалися з дітьми, які загинули від рук росіян: "На момент удару були з батьками вдома"
У Чапліно на Дніпропетровщині попрощалися із двома загиблими дітьми — шестирічним Матвієм та одинадцятирічним Владиславом. На момент загибелі обидві дитини були з батьками вдома.
Про це повідомляє Суспільне.
Попрощатися з дітьми прийшли близькі, односельці та представники місцевої влади. Загиблих хлопчиків відспівав УПЦ московського патріархату.
Місцева мешканка Олена розповіла про 11-річного хлопчика. З її слів, Владислав виріс у неї на очах. Він був чудовим, активним, веселим та дуже добрим.
Загиблий Владислав Рева – син працівника станції Нижньодніпровськ-вузол Сергія Реви. Під час ракетного удару під завалами його будинку опинилися його молодший син та дружина. Їх удалося врятувати.
Алексей Ионов, politeka.net