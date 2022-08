Литва купить 37 дронів-камікадзе для України

Країни-партнери продовжують підтримувати Україну в протистоянні російському вторгненню. Так, Литва передасть нашій державі 37 дронів-камікадзе Warmate, попередньо придбавши їх у Польщі. Про це повідомив міністр оборони Арвідас Анушаускас у Twitter .

За його словами, для закупівлі ударних безпілотників литовське Міноборони використає частину коштів, зібраних у межах ініціативи “Legion Of Boom”, – 1 мільйон євро. Ці гроші пожертвували українцям жителі Литви в якості подарунку до Дня Незалежності (загальна сума перерахувань перевищила 2 млн євро).