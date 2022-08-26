Литва купить 37 дронів-камікадзе для України

Країни-партнери продовжують підтримувати Україну в протистоянні російському вторгненню. Так, Литва передасть нашій державі 37 дронів-камікадзе Warmate, попередньо придбавши їх у Польщі. Про це повідомив міністр оборони Арвідас Анушаускас у Twitter .

За його словами, для закупівлі ударних безпілотників литовське Міноборони використає частину коштів, зібраних у межах ініціативи “Legion Of Boom”, – 1 мільйон євро. Ці гроші пожертвували українцям жителі Литви в якості подарунку до Дня Незалежності (загальна сума перерахувань перевищила 2 млн євро).

Part of the funds collected by #LegionOfBoom (1,000,000 euros) will be transferred to ?? Ministry of National Defense and will be used for the purchase of 37 kamikaze drones from ?? and then sent to ??. Thank you everyone, who made donations! #StandWithUkraine pic.twitter.com/9Fxx7pj8rH — Arvydas Anu?auskas (@a_anusauskas) August 26, 2022