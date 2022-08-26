В окупованому Мелітополі росіяни пропонують гроші батькам, які приведуть дітей до школи

Всіх незгодних погрожують позбавити батьківських прав

В окупованому Мелітополі росіяни пропонують гроші батькам, які приведуть дітей до школи
Росіяни вже пропонують гроші, аби батькі привели дітей до школи
© Getty Images

В окупованому Мелітополі російські загарбники чинять безпрецедентний тиск на батьків, аби ті віддавали своїх дітей до школи. Про це повідомляє мер міста Іван Федоров.

За повідомленням мера за відмову віддавати дітей до шкіл окупантів, батькам погрожують штрафами та позбавленням батьківських прав.

«Батькам, які не хочуть віддавати дітей до російських шкіл, окупанти спочатку роблять попередження. Потім штрафують на 40 тис рублів і погрожують позбавляти батьківських прав», - зазначив мер.

За словами Івана Федорова росіяни пропонують по 10 тис рублів тим батькам, які приведуть свою дитину до школи.


Артем Руденко, ZN.ua





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