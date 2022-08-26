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2022-08-26
В окупованому Мелітополі росіяни пропонують гроші батькам, які приведуть дітей до школи
Всіх незгодних погрожують позбавити батьківських прав
Росіяни вже пропонують гроші, аби батькі привели дітей до школи© Getty Images
В окупованому Мелітополі російські загарбники чинять безпрецедентний тиск на батьків, аби ті віддавали своїх дітей до школи. Про це повідомляє мер міста Іван Федоров.
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«Батькам, які не хочуть віддавати дітей до російських шкіл, окупанти спочатку роблять попередження. Потім штрафують на 40 тис рублів і погрожують позбавляти батьківських прав», - зазначив мер.
За словами Івана Федорова росіяни пропонують по 10 тис рублів тим батькам, які приведуть свою дитину до школи.
Артем Руденко, ZN.ua