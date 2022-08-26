Ми не можемо, на жаль, спрямовувати мільярди зовнішньої допомоги на війну, - Олександр Корнієнко

Політик і громадський діяч Олександр Корнієнко розповів, що жодна партія влади в Україні не була моноідеологічною і саме тому вони приймали доволі різні закони.

Про це він розповів під час першого дня Всеукраїнського форуму лідерів громадської думки .

За словами громадського діяча, в Україні ще не було моноідеологічної партії влади, всі вони представляли відразу кілька ідеологій і це насправді одна з вад виборчої системи. Звідси же, констатує він, строкатість ідеологій партії влади, зокрема, так вийшло у «Слузі народу».

«Там є і соціалісти, є і ліберали. Це правда, тому що ми голосуємо за дуже ліберальні речі. Ринок землі відкрила «Слуга народу». Ми дозволили приватизацію тиждень тому, це ж ліберальні речі. Разом із тим у нас є, звичайно, ухил у фіскалізацію. Прийнято було фіскалізуючі речі, вони якось зараз працюють, тому що бюджет наповнюється», - відзначає Олександр Корнієнко.

Як він згадує, сильно критикували введення податку на рекламу в інтернеті. Тим не менш, пояснює політик, він уже за квартал приніс 3 мільярди, але якогось сильного тиску від цього користувачі не відчули, тому що це пару центів на оголошення, а система наповнює бюджет навіть під час війни.

«Ми не можемо, на жаль, спрямовувати мільярди зовнішньої допомоги на війну, тому що це умова кредиторів. Ми можемо спрямовувати це тільки на соціальну сферу, а фінансувати військо, фінансувати зараз закупки зброї ми маємо тільки за рахунок внутрішніх ресурсів», - пояснює Олександр Корнієнко.