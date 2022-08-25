Координувала наступ військ рф: скандальну українську викладачку викрито в найганебнішому, хто вона

Колишній викладачці столичного університету повідомлено про підозру у державній зраді та створенні на замовлення російських спецслужб мережі агентів для отримання даних про розташування ЗСУ та Тероборони.

Також, як пише Politeka.net з посиланням на Київську міську прокуратуру, повідомлено про підозру двом її спільникам.

Так, за даними слідства, з лютого 2022 року підозрювана, перебуваючи на території рф та діючи на замовлення російських кураторів, створила та адмініструвала у месенджері «тelegram» групи, у яких вербувала громадян України для отримання від них інформації про розташування та переміщення бійців ЗСУ та територіальної оборони у Києві та області.

Тільки за попередніми даними, жінка завербувала більше 10 осіб, які, починаючи з 24 лютого, здійснювали обходи визначених ділянок у столиці на області. Вони фотографували місця дислокації та пересування українських військовослужбовців, а після передавали знімки і інформацію кураторам з силових структур росії.

«Крім того, на своїй сторінці «vkontakte» та на каналі «YouTube» поплічниця окупантів викладала відео та поширювала дописи, які за своїм змістом виправдовували збройну агресію російської федерації проти України та визнавали правомірною», - розповіли у прокуратурі.

Крім того, жінка закликала до насильницької зміни та повалення конституційного ладу й захоплення державної влади в Україні.

Також прокуратура опублікувала скріншоти з переписок у групах.

Про знешкодження агентурної мережі, яка у перші дні війни координувала наступ російських військ на Київ, повідомили і в СБУ .

«З’ясовано, що її «головним менеджером» була киянка, яку спецслужби країни-агресора завербували під час поїздок до рф», - йдеться у повідомленні.