"Велика Британія стоятиме поряд з вами стільки, скільки знадобиться" - Борис Джонсон

Очільник британського уряду і добрий друг України Борис Джонсон опублікував відеозвернення, в якому він привітав українців з Днем Незалежності.

"В цей день, у 1991 році Україна проголосила свою незалежність. Проте через 31 рік змушена відстоювати зі зброєю в руках свій суверенітет та територіальну цілісність" - наголосив прем'єр-міністр Великої Британії.

Та мужність, хоробрість і непохитність, з якою українці протистоять російській військовій агресії, не викликають сумнівів щодо переможця у цьому протистоянні, вважає Борис Джонсон. І Велика Британія й надалі підтримуватиме Україну у боротьбі за незалежність.

Прем'єр наголосив, що саме Велика Британія є однією з лідерів, серед європейських країн, по обсягу наданої допомоги.

To the people of Ukraine on your Independence Day, I want you to know this: For however long it takes, the United Kingdom will stand with you.



У День Незалежності України я хочу, щоб її народ знав:

Велика Британія стоятиме поряд з вами стільки, скільки знадобиться. pic.twitter.com/6Gn9sYspzK — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 24, 2022

З Днем Незалежності Україну привітали й інші світові лідери та політики.