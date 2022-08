"Велика Британія стоятиме поряд з вами стільки, скільки знадобиться" - Борис Джонсон

Очільник британського уряду і добрий друг України Борис Джонсон опублікував відеозвернення, в якому він привітав українців з Днем Незалежності.

"В цей день, у 1991 році Україна проголосила свою незалежність. Проте через 31 рік змушена відстоювати зі зброєю в руках свій суверенітет та територіальну цілісність" - наголосив прем'єр-міністр Великої Британії.

Та мужність, хоробрість і непохитність, з якою українці протистоять російській військовій агресії, не викликають сумнівів щодо переможця у цьому протистоянні, вважає Борис Джонсон. І Велика Британія й надалі підтримуватиме Україну у боротьбі за незалежність.

Прем'єр наголосив, що саме Велика Британія є однією з лідерів, серед європейських країн, по обсягу наданої допомоги.