ЗС РФ зіткнулися з масовим дезертирством і поповнюють втрати за рахунок призовників та поранених - документ

Українська розвідка передала Guildhall наказ ЗС РФ щодо поповнення втрат особового складу угрупування військ "Схід", які беруть участь у бойових діях на території України, та проведення заходів з боротьби з дезертирством серед російських військовослужбовців.

Згідно з наказом командувача Східного військового округу, поповнення втрат буде здійснюватися за рахунок наступних категорій росіян:

- призовники з подальшим укладанням контракту;

- хворі та поранені військовослужбовці, які пройшли лікування;

- військовослужбовці, які раніше відмовилися від участі у "СВО";

- громадяни, які перебувають у запасі та в мобілізаційному резерві, інформує Апостроф.

З метою протидії масовим випадкам дезертирства та самовільного залишення військових частин наказано призупинити виплати грошового забезпечення всім категоріям військовослужбовців, які прибули з району проведення "СВО", до видання наказу про прибуття та постановку в стрій.

Крім того, за повідомленням української розвідки, 21 серпня серед російських військовослужбовців поширювалася інформація про прибуття на окуповану територію Луганської області групи осіб, які відбувають покарання за скоєння тяжких злочинів. В цей час з ними проводиться вогнева підготовка, ймовірно, з метою подальшого відправлення ув'язнених на передові позиції.


Іван Троянов, Апостроф





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