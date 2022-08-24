Зеленський: У 2014 світ не дав РФ добряче по пиці, а ми — даємо

Президент України Володимир Зеленський вважає, що про переговори з Росією сьогодні не може бути й мови. Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналіста Al Arabiya щодо можливого повернення до переговорного процесу під час пресової конференції за підсумками другого саміту Кримської платформи.

За словами президента, те, що робить Росія, свідчить про те, що вона не думає і ніколи не думала про жодний діалог.

«Вони вирішили окупувати нашу країну, вони ухвалили це рішення в 2014 році. Але оскільки у 2014 році світ їм за це добряче по пиці не дав — ну, не дав! — вони пішли далі, і далі, і далі. А ми їм по пиці даємо», — заявив Зеленський.