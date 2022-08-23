Захід ніколи не визнає незаконну анексію земель, Росія повинна вивести свої війська з України і закінчити війну: Шольц та Макрон виступили на саміті Кримської платформи

Президент Франції Еммануель Макрон знову закликав Росію припинити війну, яку вона розпочала проти України, та вивести свої війська. Під час виступу в рамках Кримської платформи він зазначив, що Захід повинен використати усі формати дипломатії, щоб захистити нашу державу та територію в майбутньому.

"Те, що відбувається сьогодні - це не лише війна в частині Європи. Війна стосується універсальних принципів, тобто нашої можливості жити у мирі та дружбі...Суверенітет та територіальна цілісність - це фундаментальні та основні цінності та принципи міжнародного порядку", - додав Макрон.

Німецький канцлер Олаф Шольц, в свою чергу, зазначив, що міжнародна спільнота ніколи не визнає імперіалістичну незаконну анексію Росією української території.

"Сьогодні, коли ми вшановуємо пам'ять жертв сталінізму та фашизму, ми маємо сказати, що міжнародна спільнота ніколи не прийме імперіалістичну незаконну анексію української території з боку Росії... Ми засуджуємо Росію за те, що вона намагається силою відібрати в України певні території. Будь-які спроби змінити статус будь-яких частин української території ніколи не отримає визнання з нашого боку", – сказав Шольц.

Канцлер додав, що Німеччина продовжить підтримувати України у вигляді санкцій, а також фінансової та військової допомоги. За його словами, не варто забувати, що РФ відповідальна й за те, що світ зіштовхнувся з продовольчою кризою.

"Ми даємо новий пакет (допомоги – ІФ), який передбачає також деякі системи протиповітряної оборони… Ми продовжуємо допомагати у відновленні України. Наш ринок праці й надалі відкритий для всіх, хто був змушений тікати від російського терору", – уточнив канцлер ФРН.