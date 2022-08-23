Тандем Єльцина і Клінтона змусив Україну віддати ядерну зброю — Кулеба

Україну змусили віддати ядерну зброю, а ініціатором цього були об’єднані зусилля США та Росії, заявив в інтерв’ю ICTV міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

"Це не Україна віддала ядерну зброю. А тандем США і РФ - президента Клінтона та президента Єльцина - забрали в України ядерну зброю. Це історична правда, про яку треба говорити", - сказав Кулеба.

Однак він додав, що протистояти цьому тандему у тій реальності було дуже складно, а зараз Україна, "звичайно, не віддала б ядерну зброю".

При цьому уже в в 2014 році остаточно стало ясно, що Будапештський меморандум не працює та назвав його "мертвонародженим".

«Одна справа сказати А — Будапешт не працює, а інша справа сказати Б. Не працює і що далі?», - сказав міністр.

Суто теоретично, за його словами, Україна мала б піднімати це питання на конференції учасників угоди про нерозповсюдження ядерної зброї та вказувати, що ця схема не працює. При цьому Кулеба підкреслив, що Україна залишається одним із найвідданіших учасників глобальної угоди про нерозповсюдження ядерної зброї.

Він зазначив, що Росія перекрутила лютневу заяву президента Володимира Зеленського із критикою Будапештського меморандуму, яка була елементом української нахабної дипломатії.

«Ми чітко ставили питання: так що далі, скільки ви ще нас плескатимете по плечу, партнери, зітхати й говорити, що Будапешт не працює. Так якщо Будапешт не працює, треба щось робити. Чи Україна має мовчки сидіти й терпіти, як нас розривають на шматки, тільки тому, що ви не хочете повертатися до цієї болючої для вас теми?» - додав Кулеба.

Однак дипломат додав, що не звинувачуватиме попередників у тому, що Україна втратила ядерну зброю, однак членів угоди питання є дуже незручним і його намагаються всіляко оминати.