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2022-08-23
В Херсонській області війська РФ проводять рейди та затримують жителів
Біля Антонівського мосту було затримано кілька осіб.
Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що вночі у вівторок, 23 серпня, війська РФ проводили рейд в Херсоні та забирали людей.
"Сьогодні вночі орки знову провели рейд у Херсоні, забирали людей. Також підтвердилася інформація, що вчора біля Антонівського мосту було затримано кілька осіб.", - наголосив Соболевський.
Анна Конюченко, ZN.ua