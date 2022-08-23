В Херсонській області війська РФ проводять рейди та затримують жителів

Біля Антонівського мосту було затримано кілька осіб.

В Херсонській області війська РФ проводять рейди та затримують жителів

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що вночі у вівторок, 23 серпня, війська РФ проводили рейд в Херсоні та забирали людей.

"Сьогодні вночі орки знову провели рейд у Херсоні, забирали людей. Також підтвердилася інформація, що вчора біля Антонівського мосту було затримано кілька осіб.", - наголосив Соболевський.


Анна Конюченко, ZN.ua





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