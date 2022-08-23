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2022-08-23
Шольц обіцяє підтримувати Україну «всіма можливими засобами», але є нюанс
Німецьке Міноборони не хоче нарощувати об’єми зброї для України, щоб не послаблювати Бундесвер на тлі російської загрози навіть тимчасово, інформує
© Офіс президента
Німеччина та партнери продовжуватимуть підтримувати Україну наданням зброї для захисту. Таку обіцянку вчергове зробив німецький канцлер Олаф Шольц. Проте його уряд відхилив пропозицію депутатів Бундестагу надати Україні ще більше зброї, щоб не допустити послаблення Бундесверу перед існуючою загрозою з боку Росії.
Як повідомляє «
Юлія Лавришин, ZN.ua