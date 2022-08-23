Шольц обіцяє підтримувати Україну «всіма можливими засобами», але є нюанс

Німецьке Міноборони не хоче нарощувати об’єми зброї для України, щоб не послаблювати Бундесвер на тлі російської загрози навіть тимчасово, інформує ZN.ua.

Шольц обіцяє підтримувати Україну «всіма можливими засобами», але є нюанс
© Офіс президента

Німеччина та партнери продовжуватимуть підтримувати Україну наданням зброї для захисту. Таку обіцянку вчергове зробив німецький канцлер Олаф Шольц. Проте його уряд відхилив пропозицію депутатів Бундестагу надати Україні ще більше зброї, щоб не допустити послаблення Бундесверу перед існуючою загрозою з боку Росії.

Як повідомляє «Укрінформ» свою заяву про підтримку України Шольц зробив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Монреалі.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"
Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої БританіїАтака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії
Британські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в УкраїніБританські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в Україні
Заклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з АвстріїЗаклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з Австрії
Російські окупанти підійшли до околиць Бахмута – британська розвідкаРосійські окупанти підійшли до околиць Бахмута – британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
ППО IRIS-T надійдуть в Україну найближчими тижнями — БербокППО IRIS-T надійдуть в Україну найближчими тижнями — Бербок
Захід ніколи не визнає незаконну анексію земель, Росія повинна вивести свої війська з України і закінчити війну: Шольц та Макрон виступили на саміті Кримської платформиЗахід ніколи не визнає незаконну анексію земель, Росія повинна вивести свої війська з України і закінчити війну: Шольц та Макрон виступили на саміті Кримської платформи
Тандем Єльцина і Клінтона змусив Україну віддати ядерну зброю — КулебаТандем Єльцина і Клінтона змусив Україну віддати ядерну зброю — Кулеба
Politico: ЄС підтримував Україну всі шість місяців війни, що буде в наступні півроку?Politico: ЄС підтримував Україну всі шість місяців війни, що буде в наступні півроку?
Кулеба: «За кілька днів до вторгнення РФ деякі міністри G7 не вірили в напад на Україну»Кулеба: «За кілька днів до вторгнення РФ деякі міністри G7 не вірили в напад на Україну»
Близько мільйона військових захищають Україну – ЗеленськийБлизько мільйона військових захищають Україну – Зеленський
Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 22 серпняВторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 22 серпня
Залужний вперше розкрив число, скільки захисників віддали життя за Україну: "У цій війні..."Залужний вперше розкрив число, скільки захисників віддали життя за Україну: "У цій війні..."
Байден, Шольц, Макрон та Джонсон обговорили поточну ситуацію в УкраїніБайден, Шольц, Макрон та Джонсон обговорили поточну ситуацію в Україні
Die Welt: Шольц запевняв Путіна перед вторгненням, що Україна не вступить в НАТО ще 30 роківDie Welt: Шольц запевняв Путіна перед вторгненням, що Україна не вступить в НАТО ще 30 років
Последние новости
Подгружаем последние новости