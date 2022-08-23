Шольц обіцяє підтримувати Україну «всіма можливими засобами», але є нюанс

Німеччина та партнери продовжуватимуть підтримувати Україну наданням зброї для захисту. Таку обіцянку вчергове зробив німецький канцлер Олаф Шольц. Проте його уряд відхилив пропозицію депутатів Бундестагу надати Україні ще більше зброї, щоб не допустити послаблення Бундесверу перед існуючою загрозою з боку Росії.

Як повідомляє « Укрінформ » свою заяву про підтримку України Шольц зробив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Монреалі.