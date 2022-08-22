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2022-08-22
Більш освічені українці частіше готові терпіти матеріальні труднощі заради свободи – опитування
Через розв'язану Росією війну, за прогнозами Мінекономіки, ВВП України до кінця року може скоротитися на 35-40%, інформує
© unsplash/napr0tiv
Більш освічені українці частіше готові терпіти матеріальні труднощі заради свободи, свідчить
Заради особистої свободи та гарантiй дотримання всiх громадянських прав готові терпіти певнi матерiальнi труднощi:
- 57.4% опитаних серед українців із вищою освітою;
- 45.4% опитаних серед українців із середньою спеціальною освітою;
- 33.8% опитаних серед українців із загальною середньою освітою.
Тим часом свободу ставлять вище за гарантії безпеки від держави 34.5% опитаних, безпеку вище свободи – 39%.
Анастасія Дейна, ZN.ua