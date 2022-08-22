Більш освічені українці частіше готові терпіти матеріальні труднощі заради свободи – опитування

Більш освічені українці частіше готові терпіти матеріальні труднощі заради свободи, свідчить опитування , проведене Фондом «Демократичні ініціативи» та Центром Разумкова серед 2024 респондентів в усіх областях України, окрім окупованих та тих територій, де ведуться бойові дії.

Заради особистої свободи та гарантiй дотримання всiх громадянських прав готові терпіти певнi матерiальнi труднощi:

57.4% опитаних серед українців із вищою освітою;

45.4% опитаних серед українців із середньою спеціальною освітою;

33.8% опитаних серед українців із загальною середньою освітою.

Тим часом свободу ставлять вище за гарантії безпеки від держави 34.5% опитаних, безпеку вище свободи – 39%.