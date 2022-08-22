Більш освічені українці частіше готові терпіти матеріальні труднощі заради свободи – опитування

Через розв'язану Росією війну, за прогнозами Мінекономіки, ВВП України до кінця року може скоротитися на 35-40%, інформує ZN.ua.

Більш освічені українці частіше готові терпіти матеріальні труднощі заради свободи – опитування
© unsplash/napr0tiv

Більш освічені українці частіше готові терпіти матеріальні труднощі заради свободи, свідчить опитування, проведене Фондом «Демократичні ініціативи» та Центром Разумкова серед 2024 респондентів в усіх областях України, окрім окупованих та тих територій, де ведуться бойові дії.

Заради особистої свободи та гарантiй дотримання всiх громадянських прав готові терпіти певнi матерiальнi труднощi:

  • 57.4% опитаних серед українців із вищою освітою;
  • 45.4% опитаних серед українців із середньою спеціальною освітою;
  • 33.8% опитаних серед українців із загальною середньою освітою.

Тим часом свободу ставлять вище за гарантії безпеки від держави 34.5% опитаних, безпеку вище свободи – 39%.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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