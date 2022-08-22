Залужний вперше розкрив число, скільки захисників віддали життя за Україну: "У цій війні..."

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розкрив, скільки українських героїв загинули, захищаючи країну.

Відповідну заяву генерал зробив 22 серпня під час форуму "Захисники. Перекличка", на якому присутнє вище керівництво держави, зокрема й президент Володимир Зеленський та міністр оборони Олексій Резніков.

Залужний повідомив, що майже 9 тисяч українських героїв загинули у повномасштабній війні росії проти України з 24 лютого.

"У цій війні беруть участь не лише військовослужбовці й не лише ті, хто взяв до рук зброю, - наші маленькі дітки, які зовсім ні в чому не винні, крім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час. Вони справді нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту і біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, і тут, тому що їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до тих майже 9 тисяч героїв, які загинули", — заявив Залужний.

Відзначимо, раніше Володимир Зеленський заявив, що щоденні втрати Збройних сил України значно скоротилися, зокрема завдяки постачанню західного озброєння.

За словами президента, на піку боїв у травні та червні Україна втрачала від 100 до 200 військових на день. Після надання західної допомоги станом на липень втрати ЗСУ скоротилися до 30 загиблих та 250 поранених за добу.