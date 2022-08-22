Війна проти України обмежує амбіції Путіна в Арктиці – The Hill

Санкції Заходу перекривають агресору доступ до грошей і сучасних технологій, інформує ZN.ua.

Війна проти України обмежує амбіції Путіна в Арктиці – The Hill

Активна мілітаризація Росії та подальше вторгнення в Україну не лише спонукало Фінляндію та Швецію приєднатися до НАТО, а й змусило арктичні країни посилити оборону, пише The Hill.

Контроль над Арктикою відкриває нові торгові можливості та доступ до ресурсів, у чому зацікавлена Росія.

«(Президенту РФ Владіміру ) Путіну потрібна Арктика. Російський «арктичний шовковий шлях» покликаний забезпечити судноплавство між Європою та Азією в обхід Суецького та Панамського каналів», - йдеться у матеріалі.

Вже зараз частина російського Північного морського шляху вздовж узбережжя Сибіру влітку вільна від льоду. Тоді як Північно-західний прохід через Канадський Арктичний архіпелаг недостатньо розвинений і перспективний.

«Маршрут в обхід каналів може заощадити 20 днів на шляху Європа-Китай. Але у 2021 році було здійснено лише 86 проходів, пройде багато часу до того, як цей маршрут стане перспективним», - зазначається у матеріалі.

Росія активно використовує сибірське узбережжя у промислових цілях, водночас Канада блокує розробку величезних арктичних запасів нафти та газу, відкритих у 1980-х роках.

РФ також активно мілітаризує регіон: у Владивостоці та на базі поблизу Аляски зосереджена третина російських військових кораблів та підводних човнів, оснащених ядерною зброєю. А на Кольському півострові, що межує з Фінляндією і Норвегією, розташований штаб Північного флоту РФ.

Сполучені Штати тримають на Алясці більше сучасних винищувачів, ніж у будь-якій іншій точці світу, а Арктична повітрянодесантна дивізія налічує 12 тисяч військових. У маневрах беруть участь скандинавські країни, Велика Британія та інші країни регіону.

«Будуються шість нових криголамів, а система супутникового та радіолокаційного моніторингу північних районів має простягнутися від Аляски до Європи», - йдеться у матеріалі.

Водночас війна проти України б'є по арктичними амбіціями Кремля, а західні санкції закривають Росії доступ до сучасних технологій і руйнують економіку агресора. А після вторгнення в Україну країни-лени Арктичної ради відмовилися брати участь у засіданнях разом із РФ.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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