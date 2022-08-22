Данілов пояснив, чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгнення

Він не погоджується з людьми, які кажуть, що Україна не була підготовлена, проте розуміє, що "кожен по-своєму представляє підготовку", інформує ZN.ua.

Данілов пояснив, чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгнення
© Офіс президента

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що влада не попередила громадян України про плани Росії розпочати повномасштабне вторгнення, позаяк не було відомо, коли точно воно розпочнеться - "напередодні Нового року, з 10 по 15 січня, 24 лютого, 25-го". Про це він розповів під час інтерв'ю виданню "Бабель".

"Жодній людині в Україні я не сказав, що 24 лютого буде війна – [24 лютого] всі мої діти, онуки, близькі були тут", - додав він.

За словами секретар РНБО, партнери на Заході не вірили в Україну та її народ, саме тому не були введені превентивні санкції, як цього вимагав Київ, ЗСУ відмовлялися надавати озброєння, а країні - ППО. Також союзники не давали чітких сигналів про те, що вторгнення все ж буде, вони говорили про це переважно в приватних розмовах.

"У цьому кріслі [навпроти] сиділо дуже багато поважних людей, які говорили таку річ: "П'ять-шість днів, далі знищення всього військово-політичного керівництва країни, далі концтабори, далі фільтраційні табори – і ви перестаєте існувати як країна". Це те, що говорили усі, без винятків. На це ми відповідали, що такого не буде, це наша земля, ми її захищатимемо, у нас є воля до свободи", – розповів Данілов.

Він додав, що готувався до повномасштабної війни з першого дня на посаді секретаря РНБО. Данілов також зазначив, що влада "заздалегідь відпрацювала дуже багато питань" щодо оборони – "взагалі не згоден з тими, хто каже, що ми не підготовлені, просто кожен по-своєму представляє підготовку".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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