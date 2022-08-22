Данілов пояснив, чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгнення

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що влада не попередила громадян України про плани Росії розпочати повномасштабне вторгнення, позаяк не було відомо, коли точно воно розпочнеться - "напередодні Нового року, з 10 по 15 січня, 24 лютого, 25-го". Про це він розповів під час інтерв'ю виданню "Бабель" .

"Жодній людині в Україні я не сказав, що 24 лютого буде війна – [24 лютого] всі мої діти, онуки, близькі були тут", - додав він.

За словами секретар РНБО, партнери на Заході не вірили в Україну та її народ, саме тому не були введені превентивні санкції, як цього вимагав Київ, ЗСУ відмовлялися надавати озброєння, а країні - ППО. Також союзники не давали чітких сигналів про те, що вторгнення все ж буде, вони говорили про це переважно в приватних розмовах.

"У цьому кріслі [навпроти] сиділо дуже багато поважних людей, які говорили таку річ: "П'ять-шість днів, далі знищення всього військово-політичного керівництва країни, далі концтабори, далі фільтраційні табори – і ви перестаєте існувати як країна". Це те, що говорили усі, без винятків. На це ми відповідали, що такого не буде, це наша земля, ми її захищатимемо, у нас є воля до свободи", – розповів Данілов.

Він додав, що готувався до повномасштабної війни з першого дня на посаді секретаря РНБО. Данілов також зазначив, що влада "заздалегідь відпрацювала дуже багато питань" щодо оборони – "взагалі не згоден з тими, хто каже, що ми не підготовлені, просто кожен по-своєму представляє підготовку".