Восьмий пакет санкцій проти Росії «варто очікувати і він буде» – Маасікас

В ЄС постійно моніторять ефективність вже введених санкцій, інформує ZN.ua.

Восьмий пакет санкцій проти Росії «варто очікувати і він буде» – Маасікас
© Артур Рудзицький/facebook

Голова Представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас певен, що ЄС розробить наступний, восьмий, пакет санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. Як передає «Укрінформ», про це Маасікас сказав на пресконференції з нагоди відкриття комунікаційної кампанії «Разом ми Європа».

Журналісти запитали Голову Представництва Євросоюзу в Україні, чи готує ЄС восьмий пакет санкцій і наскільки жорстким він буде, на що він відповів: «Я не можу дати вам якихось деталей щодо цього – повідомити, коли і як це відбудеться, але я впевнений у тому, що цього (восьмого пакета санкцій – ред.) варто очікувати. І це буде».


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
WP: Білий дім перед війною не сумнівався в армії України, занепокоєння викликав ЗеленськийWP: Білий дім перед війною не сумнівався в армії України, занепокоєння викликав Зеленський
У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"
Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої БританіїАтака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії
Британські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в УкраїніБританські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в Україні
Заклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з АвстріїЗаклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з Австрії
Блок рекламы


Похожие новости
ФСБ Росії швидко «розкрила» вбивство Дугіної: у всьому традиційно винні українціФСБ Росії швидко «розкрила» вбивство Дугіної: у всьому традиційно винні українці
"Візитка Яроша" вже неактуальна: у Росії "вбивцю Дугіної" зарахували до азовців"Візитка Яроша" вже неактуальна: у Росії "вбивцю Дугіної" зарахували до азовців
Війна проти України обмежує амбіції Путіна в Арктиці – The HillВійна проти України обмежує амбіції Путіна в Арктиці – The Hill
"Удари по Новофедорівці мали політичне значення": експерт заявив, що Росії не вдасться перевести війну в переговорний процес"Удари по Новофедорівці мали політичне значення": експерт заявив, що Росії не вдасться перевести війну в переговорний процес
Вояки "ЛНР" пішли проти російського командування, перші подробиці бунту: "Незважаючи на погрози та..."Вояки "ЛНР" пішли проти російського командування, перші подробиці бунту: "Незважаючи на погрози та..."
Більш "м'які" санкції проти Білорусі, можуть допомогти Росії обійти низку заборон – ISWБільш "м'які" санкції проти Білорусі, можуть допомогти Росії обійти низку заборон – ISW
У Росії від завтра закривають ділянки повітряного простору у трьох областяхУ Росії від завтра закривають ділянки повітряного простору у трьох областях
Bloomberg: Путін нав’язує Росії «потьомкінське» майбутнєBloomberg: Путін нав’язує Росії «потьомкінське» майбутнє
Росії доведеться посилити кримське угруповання: карти бойових дій та аналіз ситуації на фронтах від ISWРосії доведеться посилити кримське угруповання: карти бойових дій та аналіз ситуації на фронтах від ISW
Японія планує розгортання ракет великої дальності для протидії Китаю – YomiuriЯпонія планує розгортання ракет великої дальності для протидії Китаю – Yomiuri
Последние новости
Подгружаем последние новости