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2022-08-22
Восьмий пакет санкцій проти Росії «варто очікувати і він буде» – Маасікас
В ЄС постійно моніторять ефективність вже введених санкцій, інформує
© Артур Рудзицький/facebook
Голова Представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас певен, що ЄС розробить наступний, восьмий, пакет санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. Як передає «
Журналісти запитали Голову Представництва Євросоюзу в Україні, чи готує ЄС восьмий пакет санкцій і наскільки жорстким він буде, на що він відповів: «Я не можу дати вам якихось деталей щодо цього – повідомити, коли і як це відбудеться, але я впевнений у тому, що цього (восьмого пакета санкцій – ред.) варто очікувати. І це буде».
Юлія Лавришин, ZN.ua