Восьмий пакет санкцій проти Росії «варто очікувати і він буде» – Маасікас

Голова Представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас певен, що ЄС розробить наступний, восьмий, пакет санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. Як передає « Укрінформ », про це Маасікас сказав на пресконференції з нагоди відкриття комунікаційної кампанії «Разом ми Європа».

Журналісти запитали Голову Представництва Євросоюзу в Україні, чи готує ЄС восьмий пакет санкцій і наскільки жорстким він буде, на що він відповів: «Я не можу дати вам якихось деталей щодо цього – повідомити, коли і як це відбудеться, але я впевнений у тому, що цього (восьмого пакета санкцій – ред.) варто очікувати. І це буде».