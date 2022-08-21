Новостей.COM ⇒
2022-08-21
Зятю Медведчука пророкують велику посаду але окупованих РФ території України
Днями він відвідав захоплений Маріуполь.
Зять звинуваченого у держзраді народного депутата Віктора Медведчука Андрій Рюмін "засвітився" у Маріуполі. Як заявила російська компанія "Россети", місто він
Також він побував у низці інших окупованих росіянами населених пунктів Донецької області.
Однак російський політтехнолог Станіслав Бєлковський
"Враховуючи, що пан Рюмін - перевірений і надійний член сім'ї пана Медведчука з 2006, він може стати одним з найважливіших керівників на зайнятих і анексованих РФ територіях України", - написав він.
Ірина Знась, ZN.ua