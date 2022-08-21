Зятю Медведчука пророкують велику посаду але окупованих РФ території України

Зять звинуваченого у держзраді народного депутата Віктора Медведчука Андрій Рюмін "засвітився" у Маріуполі. Як заявила російська компанія "Россети", місто він прибув нібито з інспекцією як генеральний директор ПАТ для перевірки "відновлення електромережевих об'єктів міста".

Також він побував у низці інших окупованих росіянами населених пунктів Донецької області.

Однак російський політтехнолог Станіслав Бєлковський заявив , що Рюмін може отримати високу посаду на захоплених Росією територіях України.