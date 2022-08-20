"Не має бути довгим": прокурор у справі Югославії розповів про процес трибуналу над путіним

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Судовий процес над путіним не буде довгим з однієї причини – російський диктатор зараз чітко усвідомлює, що чинить злочини.

Таку думку висловив телеканалу " Еспресо " прокурор Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії Джеффрі Найс.

За його словами, якщо є достатньо доказів та чітка структура злочинів чи руйнація невійськових цілей – це порушення кодексу правил ведення війни.

Володимир Путін, президент Росії

"Ми бачимо, що відбувалося в перші дні війни. Путін знав, що відбувається і міг зупинити своїх людей. Він робив, що хотів - чинив злочини проти мирного населення. І це чіткий випадок, коли судовий процес не повинен бути довгим", - прогнозує він.

Як відомо, раніше Україна виступила з ініціативою створення Спеціального трибуналу, який притягне до кримінальної відповідальності членів Ради безпеки Росії за скоєння злочину агресії проти Української держави. Раніше створення такого трибуналу підтримали Парламентська асамблея Ради Європи, Європейський парламент, Парламентська асамблея НАТО та Парламентська асамблея ОБСЄ.

Гаага

 


Алексей Ионов, politeka.net





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