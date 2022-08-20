У Зеленського та Єрмака побільшало радників – список

Олексія Арестовича немає ані серед штатних, ані серед позаштатних радників президента і керівництва ОПУ, інформує ZN.ua.

У Зеленського та Єрмака побільшало радників – список
© Офіс президента Facebook

Президент України та керівництво його офісу мають 46 штатних і позаштатних радників, йдеться у відповіді ОПУ на запит «Українського тижня».

Порівняно з червнем 2021 року, штат радників помітно розширився – 46 осіб замість 39.

Серед радників є такі публічні особи, як Михайло Подоляк та Сергій Лещенко – обидва є радниками керівника офісу президента поза штатом.






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