У Зеленського та Єрмака побільшало радників – список

Президент України та керівництво його офісу мають 46 штатних і позаштатних радників, йдеться у відповіді ОПУ на запит «Українського тижня».

Порівняно з червнем 2021 року, штат радників помітно розширився – 46 осіб замість 39.

Серед радників є такі публічні особи, як Михайло Подоляк та Сергій Лещенко – обидва є радниками керівника офісу президента поза штатом.