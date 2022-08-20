Бронювання спеціалістів: місцеву владу та інших цінних працівників хочуть звільнити від призову

В Україні підготували законопроект, який вносить поправки до закону про загальну мобілізацію. Цим законопроектом мають намір розширити список громадян, які не підлягають призову до армії. Зокрема, його хочуть поповнити представниками місцевої влади та іншими цінними працівниками, які підлягають бронюванню. Втім, незважаючи на бронювання спеціалістів, їм дозволять йти на фронт добровольцями.

Бронювання спеціалістів: в Україні звільнять від призову представників місцевої влади та інших цінних працівників

Про те, хто може поповнити список на броню, розповіло sud.ua.

Кабмін підготував законопроект, який містить поправки до закону про загальну мобілізацію. Цей законопроект включає ще кілька категорій працівників, які отримають броню від призову до армії. У законопроекті передбачено бронювання фахівців, які є важливими для нормального функціонування підприємств та установ, в яких вони працюють.

Таким чином, список громадян, що підлягають бронюванню, пропонують поповнити такими категоріями:

  • представниками органів державної служби (місцевими чиновниками і депутатами), якщо їхня робота необхідна для забезпечення функціонування органів державної влади у воєнний час;
Бронювання спеціалістів: в Україні звільнять від призову представників місцевої влади та інших цінних працівників

  • працівниками підприємств та організацій, яким встановлені мобілізаційні завдання, якщо ці працівники беруть участь у виконанні цих завдань;
  • працівниками підприємств, що випускають продукцію оборонного значення або таку продукцію, яка необхідна для утримання боєздатності ЗСУ;
  • працівниками підприємств та установ, які критично важливі для економіки країни та забезпечення життєдіяльності населення в період війни.

Крім того, у цьому законопроекті також передбачено можливість для громадян, які не підлягають призову, піти добровольцями на військову службу. Йдеться про багатодітних батьків і тих, хто виховує дітей з інвалідністю. Крім того, добровольцями в армію також можуть піти люди з інвалідністю, а також ті, хто має броню від призову.

Нагадаємо, в Україні продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію. У ході мобілізації військові частини доукомплектовуватимуть військовозобов'язаними громадянами, які не мають підстав для звільнення від служби.


Марченко Любов, Тудей





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