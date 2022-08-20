Гетманцев російською зробив чергову скандальну заяву - особливо дісталося "незадовеленим економікою" киянам та львів'янам

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев порадив незадоволеним економічною ситуацією в країні мешканцям "мирних міст" України з'їздити до Харкова чи Запоріжжя. Про це Гетманцев написав у своєму Telegram-каналі .

Депутат вважає, що такий "дводенний тур" може розплющити очі громадянам. Насамперед нардеп звернувся до мешканців Києва та Львова.

Заяву зроблено російською мовою.

"Жителям Києва, Львова та інших "мирних" українських міст, що мляво потягують "Апероль Шприц", обговорюючи заборону кальянів у ресторанах, курс гривні та податкову реформу Шурми (заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма. – Ред.), дуже рекомендую дводенний тур Харків – Запоріжжя з ночівлями", – написав Гетманцев.