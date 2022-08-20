Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії

Посадовці США та Великої Британії впевнені, що атака російської армії на Запорізьку атомну електростанцію стане порушенням статуту НАТО. Про це заявив Голова спеціального комітету з оборони палати громад Великої Британії Тобіас Еллвуд і в цьому його підтримав Член палати представників конгресу США Адам Кінзінгер.
За словами Голови спеціального комітету з оборони палати громад Великої Британії Тобіаса Еллвуда, у разі витоку радіації через атаку Росії на Запорізьку атомну електростанцію, НАТО має задіяти статтю 5 свого статуту.
«Будь-яке навмисне пошкодження, що спричинить потенційний витік радіації на українському ядерному реакторі, стане порушенням статті 5 НАТО», - заявив Еллвуд.