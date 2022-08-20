Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії

В разі витоку радіації через атаку росіян, Альянс має задіяти статтю 5 свого статуту, інформує ZN.ua.

Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії
Аварія на ЗАЕС загрожує НАТО
© Енергоатом

Посадовці США та Великої Британії впевнені, що атака російської армії на Запорізьку атомну електростанцію стане порушенням статуту НАТО. Про це заявив Голова спеціального комітету з оборони палати громад Великої Британії Тобіас Еллвуд і в цьому його підтримав Член палати представників конгресу США Адам Кінзінгер.

За словами Голови спеціального комітету з оборони палати громад Великої Британії Тобіаса Еллвуда, у разі витоку радіації через атаку Росії на Запорізьку атомну електростанцію, НАТО має задіяти статтю 5 свого статуту.

«Будь-яке навмисне пошкодження, що спричинить потенційний витік радіації на українському ядерному реакторі, стане порушенням статті 5 НАТО», - заявив Еллвуд.

Let’s make it clear now:

ANY deliberate damage causing potential radiation leak to a Ukrainian nuclear reactor would be a breach of NATO’s Article 5.@thetimes pic.twitter.com/FFv6KR1xdq

— Tobias Ellwood MP (@Tobias_Ellwood) August 19, 2022

Британського посадовця підтримав член палати представників конгресу США Адам Кінзінгер.

«Дійсно, це навіть не підлягає дискусії. Будь-який витік радіації вбиватиме людей у країнах НАТО. Це автоматично має задіяти статтю 5»,зазначив Кінзінгер.

This really isn’t even up for debate. Any leak will kill people in NATO countries, that’s an automatic article 5

— Adam Kinzinger?????? (@AdamKinzinger) August 20, 2022

Стаття 5 статуту НАТО передбачає що, у разі збройного нападу на будь-яку з держав Альянсу, усі інші члени НАТО вважатимуть цей акт нападом на них усіх.


Артем Руденко, ZN.ua





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