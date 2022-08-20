Продавав зброю та вибухівку: у Києві затримали командира тероборони, фото

Командир роти добровольчого формування тероборони Києва постане перед судом за продаж зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань, інформує Апостроф.

Зазначається, що слідчі завершили досудове розслідування щодо командира роти добровольчого формування територіальної оборони громади Києва, який, за інформацією силовиків, незаконно продавав зброю та боєприпаси.

ДБР зафіксувало, що підозрюваний "реалізував" 3 автомати Калашнікова та 2 вибухові пристрої. Для продажу зброї чоловік залучив свого знайомого, який знаходив покупців та виконував роль посередника, а отримані кошти громадяни ділили в залежності від ролі, які виконували під час незаконної схеми.

Двох бійців тероборони, за даними ДБР, затримали "на гарячому" - від потенційних власників автоматів вони встигли отримати $4300.

"Колишній терооборонівець обвинувачується у збуті вогнепальної зброї - ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Матеріали справи щодо його посібника виділені в окреме кримінальне провадження", - додали у прес-службі Держбюро.


Богдан Соловйов, Апостроф





Интересные новости
Німецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танківНімецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танків
Голови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносинГолови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносин
Кличко у розпал війни розлучається з дружиною: з'ясувалися причиниКличко у розпал війни розлучається з дружиною: з'ясувалися причини
Жереб кинутий: Кісінджер вважає, що до України слід ставитися як до члена НАТОЖереб кинутий: Кісінджер вважає, що до України слід ставитися як до члена НАТО
Мобілізація за новими правилами: чому добровольців не беруть на службуМобілізація за новими правилами: чому добровольців не беруть на службу
Блок рекламы


Похожие новости
У Сочі спалахнула потужна пожежа біля аеропорту: вражаючі фото та відеоУ Сочі спалахнула потужна пожежа біля аеропорту: вражаючі фото та відео
Окупанти ховають зброю біля реакторів ЗАЕС – канадська розвідкаОкупанти ховають зброю біля реакторів ЗАЕС – канадська розвідка
Через загрозу ракетно-бомбових ударів у Києві заборонять проведення масових заходівЧерез загрозу ракетно-бомбових ударів у Києві заборонять проведення масових заходів
У Черкасах ДСНС провела унікальну операцію зі знищення ворожої ракети: опубліковано фотоУ Черкасах ДСНС провела унікальну операцію зі знищення ворожої ракети: опубліковано фото
WP: ФСБ наказала "кротам" в Києві віддати ключі від квартир перед вторгненням в УкраїнуWP: ФСБ наказала "кротам" в Києві віддати ключі від квартир перед вторгненням в Україну
Фотограф «Азову» Дмитро Козацький зв’язався з рідними і розповів, де його утримуютьФотограф «Азову» Дмитро Козацький зв’язався з рідними і розповів, де його утримують
Понад 60 автоматів та близько тисячі боєприпасів: СБУ у Києві конфіскувала арсенал у добробата, фотоПонад 60 автоматів та близько тисячі боєприпасів: СБУ у Києві конфіскувала арсенал у добробата, фото
Під Бучею знайшли тіло мирного жителя – окупанти розстріляли його з дружиною та дітьми: фотоПід Бучею знайшли тіло мирного жителя – окупанти розстріляли його з дружиною та дітьми: фото
WP: Путін не заперечував, що готує війну проти України, але в Києві відмовлялися віритиWP: Путін не заперечував, що готує війну проти України, але в Києві відмовлялися вірити
Кримському мосту приготуватись: яскраві фотожаби на вибух складу окупантів під ДжанкоємКримському мосту приготуватись: яскраві фотожаби на вибух складу окупантів під Джанкоєм
Последние новости
Подгружаем последние новости