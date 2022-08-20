Продавав зброю та вибухівку: у Києві затримали командира тероборони, фото
Командир роти добровольчого формування тероборони Києва постане перед судом за продаж зброї та боєприпасів.
Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань, інформує
Зазначається, що слідчі завершили досудове розслідування щодо командира роти добровольчого формування територіальної оборони громади Києва, який, за інформацією силовиків, незаконно продавав зброю та боєприпаси.
ДБР зафіксувало, що підозрюваний "реалізував" 3 автомати Калашнікова та 2 вибухові пристрої. Для продажу зброї чоловік залучив свого знайомого, який знаходив покупців та виконував роль посередника, а отримані кошти громадяни ділили в залежності від ролі, які виконували під час незаконної схеми.
Двох бійців тероборони, за даними ДБР, затримали "на гарячому" - від потенційних власників автоматів вони встигли отримати $4300.
"Колишній терооборонівець обвинувачується у збуті вогнепальної зброї - ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Матеріали справи щодо його посібника виділені в окреме кримінальне провадження", - додали у прес-службі Держбюро.