Продавав зброю та вибухівку: у Києві затримали командира тероборони, фото

Командир роти добровольчого формування тероборони Києва постане перед судом за продаж зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань, інформує Апостроф .

Зазначається, що слідчі завершили досудове розслідування щодо командира роти добровольчого формування територіальної оборони громади Києва, який, за інформацією силовиків, незаконно продавав зброю та боєприпаси.

ДБР зафіксувало, що підозрюваний "реалізував" 3 автомати Калашнікова та 2 вибухові пристрої. Для продажу зброї чоловік залучив свого знайомого, який знаходив покупців та виконував роль посередника, а отримані кошти громадяни ділили в залежності від ролі, які виконували під час незаконної схеми.

Двох бійців тероборони, за даними ДБР, затримали "на гарячому" - від потенційних власників автоматів вони встигли отримати $4300.

"Колишній терооборонівець обвинувачується у збуті вогнепальної зброї - ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Матеріали справи щодо його посібника виділені в окреме кримінальне провадження", - додали у прес-службі Держбюро.