Війна в Україні перейшла на стадію "оперативного глухого кута" – Bloomberg, CNN

Обидві сторони російсько-української війни мають проблеми з особовим складом війська, оскільки майже шість місяців війни призвели до серйозного виснаження сил противників. Про це пишуть CNN та Bloomberg з посиланням на анонімних представників влади. У виданнях також зазначають, що вищезгадані проблеми є фактором, що сприяє переходу ситуації в стадію “операційного глухого кута”.

Говорячи про темпи російського наступу на Донбасі, чиновники зазначили: «Раніше був справжній розпал. Ми вже не на тому етапі, темпи сповільнилися».

Росія переживає «жахливі часи», намагаючись відновити свої сили — наприклад, шляхом злиття батальйонних тактичних груп.