Війна в Україні перейшла на стадію "оперативного глухого кута" – Bloomberg, CNN
Бойові дії в Україні призупинилися, поки що жодна сторона не може створити достатній наземний бойовий потенціал, щоб вплинути на хід війни, вважають західні чиновники, інформує
Обидві сторони російсько-української війни мають проблеми з особовим складом війська, оскільки майже шість місяців війни призвели до серйозного виснаження сил противників. Про це пишуть
Говорячи про темпи російського наступу на Донбасі, чиновники зазначили: «Раніше був справжній розпал. Ми вже не на тому етапі, темпи сповільнилися».
Росія переживає «жахливі часи», намагаючись відновити свої сили — наприклад, шляхом злиття батальйонних тактичних груп.