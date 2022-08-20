Війна в Україні перейшла на стадію "оперативного глухого кута" – Bloomberg, CNN

Бойові дії в Україні призупинилися, поки що жодна сторона не може створити достатній наземний бойовий потенціал, щоб вплинути на хід війни, вважають західні чиновники, інформує ZN.ua.

Війна в Україні перейшла на стадію
Обидві сторони мають проблеми з особовим складом свого війська
© Telegram/Сергій Гайдай Луганська ОДА

Обидві сторони російсько-української війни мають проблеми з особовим складом війська, оскільки майже шість місяців війни призвели до серйозного виснаження сил противників. Про це пишуть CNN та Bloomberg з посиланням на анонімних представників влади. У виданнях також зазначають, що вищезгадані проблеми є фактором, що сприяє переходу ситуації в стадію “операційного глухого кута”.

Говорячи про темпи російського наступу на Донбасі, чиновники зазначили: «Раніше був справжній розпал. Ми вже не на тому етапі, темпи сповільнилися».

Росія переживає «жахливі часи», намагаючись відновити свої сили — наприклад, шляхом злиття батальйонних тактичних груп.


Оксана Коваль, ZN.ua





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