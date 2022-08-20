Кісінджер вказав на ризики затягування війни в Україні

Колишній держсекретар США Генрі Кісінджер підтвердив, що російсько-українська війна має завершитися за столом переговорів, і застеріг від спроб тиснути на Київ, щоб домогтися територіальних поступок Москві.

Таку думку Кіссінджер озвучив у підкасті директора Інституту політики Університету Чикаго, кореспондента CNN Девіда Аксельрода The Axe Files .

«Цей конфлікт має закінчитися за столом переговорів, переговори потрібні. Війна не має затягнутися на невизначений термін, замороження конфлікту призведе до ескалації, як у Першу світову війну», - заявив колишній держсекретар.

Кісінджер закликав напрацювати прийнятний результат переговорів та починати працювати у цьому напрямку.

«Але Росія не повинна отримати зиск від війни проти України, – застеріг політик. – Російські війська мають повернутися за лінію, яка існувала до 24 лютого, отже, РФ доведеться відмовитися від 15-20% української території, які вона захопила».

Колишній держсекретар вважає практично неминучим розпад РФ на кілька незалежних держав після війни. І закликає Захід думати, як вибудовувати відносини з агресоркою після війни.

«Потім країнам НАТО доведеться вирішити, як вибудовувати відносини з Росією, чи це буде частина Європи, чи можливо це тепер, чи це буде форпост Китаю на околиці Європи», - пояснив він.