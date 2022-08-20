Кісінджер вказав на ризики затягування війни в Україні
Водночас ексдержсекретар США застеріг від спроб вимагати від Києва територіальних поступок Москві, інформує
Колишній держсекретар США Генрі Кісінджер підтвердив, що російсько-українська війна має завершитися за столом переговорів, і застеріг від спроб тиснути на Київ, щоб домогтися територіальних поступок Москві.
Таку думку Кіссінджер озвучив у підкасті директора Інституту політики Університету Чикаго, кореспондента CNN Девіда Аксельрода
«Цей конфлікт має закінчитися за столом переговорів, переговори потрібні. Війна не має затягнутися на невизначений термін, замороження конфлікту призведе до ескалації, як у Першу світову війну», - заявив колишній держсекретар.
Кісінджер закликав напрацювати прийнятний результат переговорів та починати працювати у цьому напрямку.
«Але Росія не повинна отримати зиск від війни проти України, – застеріг політик. – Російські війська мають повернутися за лінію, яка існувала до 24 лютого, отже, РФ доведеться відмовитися від 15-20% української території, які вона захопила».
Колишній держсекретар вважає практично неминучим розпад РФ на кілька незалежних держав після війни. І закликає Захід думати, як вибудовувати відносини з агресоркою після війни.
«Потім країнам НАТО доведеться вирішити, як вибудовувати відносини з Росією, чи це буде частина Європи, чи можливо це тепер, чи це буде форпост Китаю на околиці Європи», - пояснив він.