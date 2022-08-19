WSJ: Росія платить найманцям «Вагнера» в рази більше, ніж своїм солдатам
Москва цінує найманців, тому що їх можна кидати на українські лінії оборони і не зважати на втрати, однак, останнім часом «вагнерівців» стало бракувати, інформує
В травні італійський тележурналіст запитав голову МЗС РФ Сєргєя Лаврова про те, яку роль у російському наступі на Донбасі грає приватна військова компанія «Вагнер». Російський міністр відкинув це питання, наголосивши, що найманців «Вагнера» нібито немає в Україні і вони ніяк не пов’язані з російською державою.
Але українські командири стверджують, що російські найманці виявилися незамінними для досягнення деяких успіхів Росії на Донбасі, - пише
Загалом компанія, яка діє під назвою «Ліга» на окупованих територіях України, відкрила вербувальні центри в 26 російських містах, про що свідчать дані української розвідки. Тепер найманців набирають навіть у в’язницях по всій РФ, намагаючись компенсувати великі втрати.
Wall Street Journal пише, що Москва сильно покладається на групу «Вагнер» тому, що елітні російські військові підрозділи були розбиті у битвах на околицях Києва.
«У РФ великі проблеми з мотивованими підрозділами. Єдина мотивація, яка залишилася, - це гроші. У них немає нікого для проведення штурмів і проривів. І «Вагнер» для них - єдиний бойовий підрозділ, який робить це без запитань, навіть якщо в кожній місії втрачає 10-15% свого персоналу», - розповів виданню колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.