WSJ: Росія платить найманцям «Вагнера» в рази більше, ніж своїм солдатам

Москва цінує найманців, тому що їх можна кидати на українські лінії оборони і не зважати на втрати, однак, останнім часом «вагнерівців» стало бракувати, інформує ZN.ua.

WSJ: Росія платить найманцям «Вагнера» в рази більше, ніж своїм солдатам
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В травні італійський тележурналіст запитав голову МЗС РФ Сєргєя Лаврова про те, яку роль у російському наступі на Донбасі грає приватна військова компанія «Вагнер». Російський міністр відкинув це питання, наголосивши, що найманців «Вагнера» нібито немає в Україні і вони ніяк не пов’язані з російською державою.

Але українські командири стверджують, що російські найманці виявилися незамінними для досягнення деяких успіхів Росії на Донбасі, - пише Wall Street Journal. Видання додає, що в минулому російським державним ЗМІ наказали применшувати значення групи «Вагнера». Але зараз російська преса рясніє репортажами про «подвиги» найманців, які люблять називати себе «оркестром», а своїх бійців - «музикантами». Власник групи «Вагнер» Євгєній Прігожин, якого ще називають «кухарем Путіна» і розшукує ФБР за звинуваченнями у втручанні у вибори, отримав нещодавно звання «героя Росії», найвищу нагороду в країні. Рекламу найманців можна побачити на білбордах у деяких великих містах РФ.

Загалом компанія, яка діє під назвою «Ліга» на окупованих територіях України, відкрила вербувальні центри в 26 російських містах, про що свідчать дані української розвідки. Тепер найманців набирають навіть у в’язницях по всій РФ, намагаючись компенсувати великі втрати.

Wall Street Journal пише, що Москва сильно покладається на групу «Вагнер» тому, що елітні російські військові підрозділи були розбиті у битвах на околицях Києва.

«У РФ великі проблеми з мотивованими підрозділами. Єдина мотивація, яка залишилася, - це гроші. У них немає нікого для проведення штурмів і проривів. І «Вагнер» для них - єдиний бойовий підрозділ, який робить це без запитань, навіть якщо в кожній місії втрачає 10-15% свого персоналу», - розповів виданню колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.


Лесь Димань, ZN.ua





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