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2022-08-19
Росія готує провокацію: звинувачує Україну в «кінетичній події» на ЗАЕС, якої поки не відбулося – ISW
Неспроста росіяни раптово влаштували вихідний для працівників електростанції, інформує
© ANDREY BORODULIN/AFP via Getty Images
Росіяни готують провокацію – хочуть звинуватити Україну у будь-якій поломці на Запорізькій атомній електростанції. Про це йдеться у висновках американського Інституту вивчення війни (
«Міністерство оборони Росії, схоже, створює інформаційні умови, щоб звинуватити українські сили в майбутніх операціях на Запорізькій атомній електростанції (АЕС)», – йдеться у висновках ISW.
Юлія Лавришин, ZN.ua