Росія готує провокацію: звинувачує Україну в «кінетичній події» на ЗАЕС, якої поки не відбулося – ISW

Неспроста росіяни раптово влаштували вихідний для працівників електростанції, інформує ZN.ua.

Росія готує провокацію: звинувачує Україну в «кінетичній події» на ЗАЕС, якої поки не відбулося – ISW
© ANDREY BORODULIN/AFP via Getty Images

Росіяни готують провокацію – хочуть звинуватити Україну у будь-якій поломці на Запорізькій атомній електростанції. Про це йдеться у висновках американського Інституту вивчення війни (ISW) за 18 серпня.

«Міністерство оборони Росії, схоже, створює інформаційні умови, щоб звинуватити українські сили в майбутніх операціях на Запорізькій атомній електростанції (АЕС)», – йдеться у висновках ISW.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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