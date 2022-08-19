Росія готує провокацію: звинувачує Україну в «кінетичній події» на ЗАЕС, якої поки не відбулося – ISW

Росіяни готують провокацію – хочуть звинуватити Україну у будь-якій поломці на Запорізькій атомній електростанції. Про це йдеться у висновках американського Інституту вивчення війни ( ISW ) за 18 серпня.

«Міністерство оборони Росії, схоже, створює інформаційні умови, щоб звинуватити українські сили в майбутніх операціях на Запорізькій атомній електростанції (АЕС)», – йдеться у висновках ISW.