Місія ООН може приїхати до Оленівки до кінця місяця

Її очолить бразильський генерал із досвідом керівництва двома миротворчими місіями Організації, інформує ZN.ua.

Місія ООН може приїхати до Оленівки до кінця місяця

Місія ООН на чолі з бразильським генералом Карлосом дос Сантосом Крузом може приїхати до України протягом одного-двох тижнів, пише Globo. Експерти повинні мають встановити всі обставини трагедії у колонії окупованої Оленівки.

За словами Круза, він «без вагань» погодився на пропозицію генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша очолити місію.

«Це місія надзвичайної ваги, крім того, вона дуже складна та чутлива. Але я не сумніваюся у компетентності професіоналів, які входять до складу місій ООН, і цілком упевнений у тому, що професіоналізм групи буде на найвищому рівні», - сказав він.

Генерал уточнив, що точної дати відльоту місії поки немає, багато залежатиме від швидкості вирішення бюрократичних питань. Але місія має бути готова вирушити до України протягом одного-двох тижнів: «Ми маємо просуватися якнайшвидше».

За словами Круза, Україна та Росія вже зобов'язалися підтримувати діяльність та забезпечувати безпеку групи.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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