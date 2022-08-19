Фотограф «Азову» Дмитро Козацький зв’язався з рідними і розповів, де його утримують

Фотограф «Азову» Дмитро Козацький зв’язався з рідними і розповів, де його утримують
© Дмитро Козацький

Фотограф і керівник пресслужби полку «Азов» Дмитро Козацький («Орест»), зателефонував рідним та повідомив, що живий, розповіла сестра захисника Дар’я Юрченко у коментарі «24 каналу».

2 серпня їй подзвонили з російського номеру, дівчина думала, що її знову докучатимуть громадяни країни-агресорки, але почула у слухавці рідний голос: «Алло, це Діма».

«І я така: "Що?". Він ще раз "Це Діма"… Я була в шоці. Питаю "Дімочка, як ти, де ти, ти живий-здоровий?"», - пригадує Дар’я.

Брат повідомив, що здоровий, сказав, що зараз перебуває в Донецьку і йому дозволили зателефонувати. Коли він говорив, поруч був «слідчий».

Дар’я сказала брату, що сім'я дуже любить його та чекає вдома. «Ми з ним говоримо. Я кажу, що дуже люблю його. Він каже, що теж і починає плакати. Я також розплакалась», - розповіла вона.

Але довго говорити не дали, буквально кілька секунд, як і під час першої розмови. Хлопець сказав, що має мало часу на розмову і обіцяв подзвонити мамі.

«Я була вся в сльозах. Це було дуже неочікувано. Навіть не знала, чи зла, чи стурбована. Одразу подзвонила рідним», - згадує дівчина.

Згодом Дмитрові вдалося зателефонувати матері. Дар'я наголошує, що мама була неймовірно щаслива почути голос сина.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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