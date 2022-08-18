Росія може спровокувати зіткнення з НАТО на Африканському континенті
Присутність у західноафриканській нестабільній країні Малі російських військових змінює контекст присутності там миротворців з Німеччини, інформує
Німеччина вимагає роз'яснити присутність російських сил у Малі. За даними Міноборони ФРН, в аеропорту Гао було помічено 20-30 осіб у військовій формі, які не мають відношення до малийських збройних сил.
Про це
Посол Німеччини в Бамако звернувся з відповідним запитом до Малійського міністерства закордонних справ.
"Це розвиток подія, яка змінює обставини місії", - наголосив представник МЗС ФРН, маючи на увазі участь бундесверу у складі миротворчої місії ООН зі стабілізації в Малі (MINUSMA). За його словами, уряд Німеччини також обговорює це питання із Організацією Об'єднаних Націй.