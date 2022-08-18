Росія може спровокувати зіткнення з НАТО на Африканському континенті

Німеччина вимагає роз'яснити присутність російських сил у Малі. За даними Міноборони ФРН, в аеропорту Гао було помічено 20-30 осіб у військовій формі, які не мають відношення до малийських збройних сил.

Про це повідомляє DW із посиланням на офіційного представника німецького МЗС.

Посол Німеччини в Бамако звернувся з відповідним запитом до Малійського міністерства закордонних справ.